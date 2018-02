Pence asegura que EE UU está dispuesto a conversar con Corea del Norte

Actualizada 12/02/2018 a las 16:45

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha asegurado este domingo que Washington está dispuesto a mantener conversaciones con Corea del Norte, si bien ha recalcado que mantendrá "la máxima presión" sobre Pyongyang.

En declaraciones al diario estadounidense The Washington Post, Pence ha indicado que ha acordado en sus conversaciones con el presidente surcoreano, Moon Jae In, los términos de nuevos contactos con Corea del Norte, que estarán encabezados por Seúl.

"La clave es que no se rebajará la presión hasta que (Corea del Norte) haga algo que la alianza considere que representa un paso significativo hacia la desnuclearización", ha manifestado.

"La campaña de máxima presión va a continuar y se va a intensificar, pero si quieren hablar, hablaremos", ha sostenido durante su viaje de vuelta tras presenciar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang.

Las palabras de Pence llegan después de las últimas diferencias entre Washington y Seúl en torno al acercamiento de Corea del Sur con Pyeongyang para preparar su participación en los Juegos Olímpicos.

En este sentido, Moon habría asegurado al vicepresidente estadounidense que comunicará a Corea del Norte que no habrá una retirada de sanciones únicamente por mantener conversaciones.

"Moon me comunicó (...) que dijo (a Corea del Norte): 'Tenéis que hablar con Estados Unidos'", ha desvelado Pence, quien ha apuntado que la situación actual "es diferente a la de los últimos 20 años".

Este mismo domingo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha estimado que todavía es demasiado pronto para hablar de una distensión diplomática entre las dos Coreas, insistiendo en que el acercamiento no implica en absoluto una brecha en las relaciones entre Washington y Seúl.

"Es demasiado pronto para decir si la iniciativa de usar los Juegos Olímpicos para reducir las tensiones va a tener alguna tracción una vez que se termine el evento, no podemos decirlo en este momento", ha dicho.

"En medio de todo esto, hay que tener en cuenta que Kim Jong Un ha dirigido un desfile militar en el que ha exhibido sus misiles balísticos. Esa es una decisión muy extraña, sobre todo si está intentando acercar posturas", ha añadido.

Kim Yo Jong, la hermana menor de Kim, y la delegación de alto rango de Corea del Norte, han concluido este mismo domingo su visita de tres días a Corea del Sur, que Seúl describe como un signo de mejoría de las relaciones bilaterales.

Kim Yo Jong y el resto de la delegación, liderada por el jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte, Kim Yong Nam, partieron del Aeropuerto Internacional de Incheon tras asistir a un concierto de la troupe artística norcoreana realizado el mismo día en Seúl.

La hermana del líder y la delegación de Corea del Norte llegaron a Corea del Sur el viernes pasado, lo que supuso la primera vez que un miembro de la familia gobernante del Norte visita el país tras la Guerra de Corea de 1950-53.

