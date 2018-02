Trump firma el presupuesto y pone fin al segundo cierre de su Gobierno en un mes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes la ley presupuestaria aprobada en la madrugada pasada por el Congreso, con lo que puso fin al segundo cierre administrativo que ha sufrido su Gobierno en apenas un mes.



"Ya he firmado la ley. Nuestro Ejército ahora será más fuerte que nunca. Amamos y necesitamos a nuestros militares y les damos todo, y más. Primera vez que esto ha sucedido en mucho tiempo. ¡También significa EMPLEOS, EMPLEOS, EMPLEOS! (sic)", dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!