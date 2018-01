Al menos una persona ha muerto este viernes y otras dos resultaron heridas en Amsterdam como consecuencia de un tiroteo registrado en el centro de la ciudad, informó la Policía holandesa, que descartó que se trate de un atentado terrorista.

Los disparos alcanzaron al menos a dos personas que fueron trasladadas al hospital y las autoridades cerraron algunas calles del centro de la ciudad, indicó la Policía holandesa en un mensaje en la red social Twitter.

Por el momento se desconocen las causas del suceso y, según testimonios recogidos por el periódico AD, una persona huyó poco después del lugar de los hechos ocultando su rostro con un pasamontañas.

Fuentes policiales consultadas por el periódico De Telegraaf dijeron que no se trata de un atentado terrorista y que los primeros indicios apuntan a la criminalidad.

De acuerdo con testigos citados por este medio, la víctima mortal del suceso -ocurrido cerca de un parque infantil, al este de la ciudad y a unos dos kilómetros de la estación central de Amsterdam- es un hombre joven.

Los servicios de emergencia acudieron pocos minutos después al lugar de los hechos, con varias ambulancias e incluso con un helicóptero.

Se trata del segundo tiroteo con víctimas mortales en la misma zona en los últimos tres meses, ya que el pasado noviembre un joven de 19 años fue asesinado por disparos.

