Trump niega haber llamado a El Salvador y Haití "agujeros de mierda"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy haber utilizado "un lenguaje duro" en su conversación con senadores sobre la ley migratoria, pero rechazó haberse referido a El Salvador, Haití y a países africanos como "agujeros de mierda".

"El lenguaje utilizado por mi en la reunión de DACA fue duro, pero ese no fue el lenguaje empleado. Lo que fue realmente duro fue la extravagante propuesta hecha, un gran paso atrás para DACA", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter, al comentar el Programa de Acción Diferida (DACA), que protege a jóvenes inmigrantes llegados a EEUU como niños.

Según informó el diario The Washington Post anoche, Trump llamó "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en EEUU más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones, lo que ha provocado una nueva ola de indignación y acusaciones de racismo al mandatario.

En otro mensaje en Twitter, insistió en que quiere "un sistema migratorio basado en el mérito y gente que ayudará a llevar a nuestros país al siguiente nivel".

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!