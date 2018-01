Actualizada 11/01/2018 a las 13:02

Nigel Farage, uno de los principales promotores del Brexit en Reino Unido, ha dicho este jueves que no vería con malos ojos la celebración de un segundo referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, argumentando que serviría para que volviera a ganar la opción del divorcio y se cerrara el debate.



"Quizá, solo quizá, estoy llegando al punto de pensar que deberíamos tener un segundo referéndum (...) sobre la pertenencia a la UE", ha declarado Farage a un programa en la cadena Channel Five. "Creo que si tuviéramos un segundo referéndum sobre la pertenencia a la UE acabaríamos con el asunto durante una generación", ha opinado el antiguo líder del Partido para la Independencia de Reino Unido (UKIP).

En su opinión, "el porcentaje que votaría a favor de salir la próxima vez sería mucho mayor que el de la última". Farage fue una figura clave tanto en la decisión de celebrar un referéndum en 2016 como en el resultado del mismo: 52 por ciento a favor del Brexit y 48 por ciento en contra.

Preguntado sobre las declaraciones de Farage, el portavoz de la primera ministra Theresa May ha respondido tajante: "No habrá un segundo referéndum".

Los británicos permanecen divididos respecto a la idea de abandonar la UE. Algunos de ellos, incluido el antiguo primer ministro laborista Tony Blair defienden que se debería dar marcha atrás a la decisión, mientras que un grupo de diputados es partidario de que haya una segunda votación sobre los términos del acuerdo de divorcio con la UE.

