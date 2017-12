Se incendia un edificio de doce pisos en Manchester

Varios equipos de bomberos tratan de sofocar un incendio que se ha declarado en el noveno piso de un bloque residencial de doce plantas en la ciudad inglesa de Manchester, informaron hoy las autoridades.

El Servicio contra incendios y de rescate del Gran Manchester explicó en Twitter que ha enviado doce camiones cisterna a apagar el fuego, cuyas causas se desconocen, y advierte a los ciudadanos de que se mantengan apartados de la zona. Se han cerrado varias calles colindantes para facilitar la labor de los bomberos.

We still have 12 fire appliances tackling the blaze in the Northern Quarter over a number of floors. Firefighting in still ongoing and one casualty has been taken to hospital suffer by smoke inhalation. Please avoid the area as roads are still shut. pic.twitter.com/911Ha4WKXj