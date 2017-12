Las protestas siguen en Irán mientras las autoridades las declararon prohibidas

El Gobierno de Irán pidió este sábado a sus ciudadanos que eviten participar en manifestaciones no autorizadas, después de tres días de protestas en contra de la subida de los precios y la corrupción.



Este sábado, por tercer día consecutivo, continuaron las protestas contra las políticas del gobierno, en diferentes ciudades del país, donde cientos de personas salieron a la calle y corearon lemas contra el gobierno y el sistema de la República Islámica de Irán.



En el centro de Teherán, en la avenida Enghelab, según pudo comprobar Efe, los manifestantes, que coreaban lemas contra los responsables del país, fueron dispersados por la policía.



El Ministerio iraní del Interior recordó la prohibición de llevar a cabo manifestaciones y protestas no autorizadas, como corresponde a las de estos días, ninguna de las cuales ha sido autorizada, según dijo el titular de dicho departamento, Abdolreza Rahmaní Fazlí.



La nueva ley de delitos políticos iraní, aprobada el pasado enero, penaliza cualquier manifestación considerada "contraria a la gestión del país y sus instituciones políticas y a las políticas nacionales y exteriores".



"Pedimos al pueblo que no asista a las concentraciones ilegales, si tienen la intención de manifestarse, hagan una solicitud y esta será revisada", manifestó el ministro, según la agencia de noticias iraní, ISNA.



El ministro del Interior explicó que han recibido informes sobre convocatorias de manifestaciones hechas en las redes sociales y subrayó que "estas reuniones son ilegales".



Asimismo en la ciudad de Shahre Kord, en el centro de Irán, este sábado por la mañana siguieron las protestas, según dijo el miembro de un partido político y habitante de la ciudad a Efe que pidió el anonimato.



"La gente gritaba eslóganes contra el régimen", indicó la fuente, que precisó que el motivo de las manifestaciones es "el descontento de la población con la situación económica y no tiene que ver con ningún partido especifico".



El ministerio iraní de Asuntos Exteriores criticó la intervención de EE UU en sus asuntos internos, en reacción al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a las manifestaciones.



Trump publicó este sábado un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que pedía al gobierno de Irán respetar el derecho del pueblo "a expresarse" y advirtió de que "el mundo está viendo", al tiempo que volvió a acusar a las autoridades iraníes de corrupción y de financiar el terrorismo en el extranjero.

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests