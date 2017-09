El Ejército israelí intercepta un dron que intentó llegar a los Altos del Golán

Actualizada 19/09/2017 a las 16:59

El Ejército israelí interceptó este martes con un misil "Patriot" un dron "de fabricación iraní" que "intentó infiltrase en el espacio aéreo israelí en los Altos del Golán", parcialmente ocupados por el país a Siria desde 1967, informó un comunicado castrense.



"El Ejército identificó un vehículo aéreo no tripulado que, según nuestro entendimiento, estaba operado por Hizbulá y era de fabricación iraní", destacó el comandante y portavoz internacional castrense, el teniente coronel Jonathan Conricus, en una rueda de prensa telefónica.



Conricus destacó que el dron había despegado del aeropuerto militar de Damasco y el Ejército observó sus movimientos en lo que cree que era una "misión de reconocimiento" hasta que "cruzó la línea Bravo en los Altos del Golán", momento en el que fue interceptado con un misil "Patriot".



Los restos del dron habrían caído en algún lugar entre la localidades sirias de Al Ahmadiye y Quneitra, dijo el portavoz.



El comandante destacó que no es "inusual" que la milicia chií libanesa use este tipo de aeronaves para realizar misiones de reconocimiento, aunque sí lo es que crucen la línea "donde se supone que no puede estar".



"El Ejército no permitirá ninguna violación de la soberanía o cualquier intento hostil de organizaciones como Hizbulá, la Yihad Islámica u organizaciones terroristas iraníes y milicias chiíes de dañar al Estado de Israel y sus ciudadanos", advirtió al señalar que "responderán" a cualquier interferencia.



El año pasado el Ejército intentó interceptar con dos misiles y un jet otra nave no tripulada que se adentró cuatro kilómetros en el territorio controlado por Israel, sin conseguirlo, por lo que el dron regresó a su lugar de origen.



La zona de los Altos del Golán ha vivido momentos de tensión ocasionalmente desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011, ya que puntualmente llega fuego perdido procedente del conflicto en el país vecino e Israel ataca convoyes de armas destinados a la milicia chií Hizbulá en Líbano.