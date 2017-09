Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han detenido a una segunda persona, un hombre de 21 años, por su presunta implicación en el ataque terrorista perpetrado el viernes en la estación de metro de Parsons Green, después de que horas antes fuese arrestado un primer sospechoso de 18 años en Dover.

La Policía Metropolitana ha informado este domingo de una nueva detención que tuvo lugar el sábado a última hora en la localidad de Hounslow, situada a las afueras de Londres. El sospechoso ha sido trasladado provisionalmente a una comisaría de la capital británica.

A second man has been arrested by detectives investigating the terrorist attack at Parsons Green on Friday https://t.co/3fyNA1fh1L