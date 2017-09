Actualizada 08/09/2017 a las 10:42

Al menos cuatro personas han muerto a causa del paso del huracán 'Irma' por las Islas Vírgenes, causando daños materiales de gran alcance, según ha informado el portavoz del gobierno del territorio, Lonnie Soury.



"No estamos seguros de que no haya más (muertos)", ha dicho, en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters, agregando que el gobernador, Kenneth Mapp, ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que éste se ha comprometido para dar apoyo a la respuesta a la crisis.



El mandatario ha declarado este mismo jueves el estado de desastre en las Islas Vírgenes y ha ordenado la entrega de ayuda federal a los esfuerzos de recuperación, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.



Estas cuatro víctimas se suman a las otras diez causadas por 'Irma' a su paso por el Caribe. El huracán avanza hacia el vulnerable Haití, con la amenaza de tocar tierra en Florida el fin de semana como un huracán de categoría cuatro en la escala de Saffir-Simpson.



Con vientos máximos sostenidos de 290 kilómetros por hora, la tormenta ha causado estragos en algunas islas del noreste del Caribe San Martín, las Islas Vírgenes y Barbuda. El primer ministro de este último territorio, Gaston Browne, ha asegurado que todo ha quedado reducido "a escombros".



En Barbuda ha perdido la vida al menos una persona, mientras que el primer ministro francés, Edouard Philippe, ha confirmado cuatro fallecidos en la parte gala de San Martin, mientras que en la holandesa se ha registrado una muerte. Por otra parte, Barbados y la isla británica de Anguila también han confirmado un fallecido en cada territorio.



A este balance de víctimas se suman tres muertes en Puerto Rico, donde según el gobernador, Ricardo Rossello, dos terceras partes de la isla se han quedado sin luz. Puerto Rico es una de las varias zonas de Estados Unidos donde se ha declarado el estado de emergencia y preocupa especialmente las consecuencias que pueda tener la tormenta al tocar tierra en Florida el domingo.



"No creo que hayamos visto nada así", ha reconocido Trump, en relación a la potencia del viento asociado a 'Irma'. El mandatario ha instado a los habitantes de Florida a protegerse y a estar "muy, muy vigilantes" ante lo que pueda ocurrir en los próximos días.



Los servicios de emergencia de este estado ya han comenzado las evacuaciones y han ordenado a los turistas que abandonen los Cayos. También se han dictado órdenes de evacuación para la costa atlántica de Georgia y que estarán en vigor a partir del sábado, según el gobernador, Nathan Deal.



DESTROZOS



La peor parte por el momento se la han llevado los archipiélegagos del Caribe, donde decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares. A falta de una evaluación clara de los destrozos, todos los gobiernos de la zona han coincidido en confirmar que se han producido graves daños.



En las Islas Vírgenes un hospital ha quedado destruido, mientras que en Anguila también se han registrado daños en el sistema sanitario y aeroportuario, así como cortes en los suministros de electricidad y telefonía.



"Es un desastre enorme. El 95 por ciento de la isla está destruida", ha lamentado el responsable de un consejo local en San Martín, Daniel Gibbs, en declaraciones a una emisora. Las imágenes difundidas por televisión muestran barcos destruidos y calles y casas anegadas por el agua.



La tormenta también ha afectado a la parte norte de la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití. El presidente haitiano, Jovenel Moise, ha pedido a todos los habitantes de las zonas en riesgo que acudan a los refugios de forma inmediata, ya que de lo contrario serán evacuados "por la fuerza".



Las autoridades cubanas han procedido a evacuar a miles de personas en la zona septentrional, en particular en los Cayos, especialmente frecuentados por los turistas. El Gobierno de Canadá ha optado directamente por sacar a todos sus ciudadanos, según el ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero.