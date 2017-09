Seúl se une al despliegue nuclear y Putin alerta de una "catástrofe planetaria"

Actualizada 05/09/2017 a las 16:12

La amenaza armamentística que supone Corea del Norte puede implicar que las armas nucleares vuelvan a desplegarse en territorio surcoreano después de que se retiraran en la década de los 90. Así al menos lo ha sugerido el Ministerio de Defensa desde Seúl.

No obstante, y apenas unas horas después de este anuncio, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha afirmado que está abierto al diálogo con sus vecinos del Norte, aunque considera que ahora "no es el momento".

China y Rusia siguen defendiendo el diálogo con Kim Jong Un como única vía para resolver la compleja situación en la región. Ambos países no parecen dispuestos a respaldar la resolución que prepara Estados Unidos, junto a Francia y Reino Unido, y que presentarán el próximo lunes con unas contundentes sanciones contra el régimen comunista.

De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin, ha alertado el martes de que la "histeria militar" por el programa nuclear y de misiles balísticos de Pyongyang podría terminar derivando en una "catástrofe planetaria global", según informa la agencia de noticias Sputnik.

En una rueda de prensa en la ciudad china de Xiamen al término de la cumbre del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Putin ha dicho que Corea del Norte dispone de diferentes tipos de armas contra las cuales no tiene sentido utilizar la tecnología antimisiles.

"En estas condiciones la histeria militar no traerá ningún resultado bueno. Todo ello puede conducir a una catástrofe planetaria global y a un gran número de víctimas humanas", ha asegurado el mandatario ruso. "Como dije ayer en una reunión con mis colegas, comerán hierba, pero no abandonarán este programa (nuclear y de misiles) si no se sienten seguros", ha añadido.

Putin ha equiparado la situación con Corea del Norte con la que llevó a la invasión militar de Irak por parte de Estados Unidos. En concreto, ha asegurado que Saddam Husein suspendió la producción de armas de destrucción masiva pero el país fue igualmente invadido con la argumento de que seguía teniendo esas armas y Hussein fue derrocado.

"En Corea del Norte lo saben y recuerdan. ¿Creen que tras la adopción de algunas sanciones Corea del Norte abandonará el proceso para crear armas de destrucción masiva?", ha planteado. El mandatario ruso ha dejado claro que condena los ensayos nucleares norcoreanos y que los considera como una provocación pero también se ha mostrado en contra del uso de sanciones por estimar que en este caso "ya es inútil e ineficaz".

Moscú es aún más rotundo que China a la hora de rechazar un aumento de las sanciones contra Corea como método para aislar al régimen y obligar a Kim Jong Un a dar marcha atrás en su escalada nuclear suicida.

Analistas estadounidenses consideran que Rusia pretende ganar a China en influencia ante Pyongyang. La pasada semana aviones rusos sobrevolaron la península coreana en una clara señal a sus aliados chinos y a Washington de que Moscú quiere ser parte en esta contienda. No obstante, el Gobierno de Pekín no hizo ningún comentario ante la demostración de fuerza de Rusia.

Para EEUU, el diálogo no está surtiendo efecto alguno y recuerda que cualquier amenaza contra su territorio o sus aliados supondrá "una respuesta militar masiva". La Administración liderada por Donald Trump ha asegurado que no busca la "aniquilación total" de Corea del Norte pero advierte que tiene la capacidad y "todas las opciones", incluida la nuclear, para hacerlo.

También el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha afirmado el martes que considera "todas las opciones militares disponibles" para responder a la amenaza que supone Corea del Norte, en referencia a la posibilidad de que Estados Unidos despliegue armas nucleares tácticas en el país.

No obstante y en unas declaraciones ambiguas, el portavoz del ministerio, Moon Sang Gyun, ha afirmado que "no hay cambios en la política del Gobierno sobre la desnuclearización", según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Apenas un día antes, el ministro de Defensa del país, Song Young Moon, aseguró que el despliegue de armas nucleares tácticas por parte de Estados Unidos podría ser discutido como parte de las opciones para disuadir a Pyongyang.

Estados Unidos retiró sus armas nucleares de la península de Corea a principios de los años noventa, tras un acuerdo entre ambas Coreas para desnuclearizar la misma. La semana pasada, la Presidencia surcoreana recalcó que no estaba considerando el redespliegue de estas armas.

La Armada de Corea del Sur ha realizado este mismo martes maniobras a gran escala en el mar del Este --también conocido como mar de Japón-- en respuesta al último ensayo nuclear realizado por Corea del Norte.

"Los entrenamientos están destinados a mejorar la respuesta militar inmediata de nuestro Ejército ante una provocación naval del enemigo", ha dicho el comandante del 13º Grupo de Combate Marítimo, Choi Young Chan.

"Si el enemigo lleva a cabo una provocación en cualquier parte, encima o debajo del agua, golpearemos inmediatamente y les hundiremos en el mar", ha advertido, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La Armada tiene planeado realizar a partir del miércoles maniobras durante cuatro días en las aguas situadas al sur del país, incluyendo una fragata y varios submarinos. El lunes, el Ejército de Corea del Sur realizó maniobras militares con fuego real en respuesta al último ensayo nuclear norcoreano, en medio del incremento de las tensiones en la península.

También el lunes, el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, instó a los países del Consejo de Seguridad a adoptar una "respuesta global" al último ensayo nuclear del régimen de Corea del Norte para "romper el ciclo de provocaciones".

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió al Consejo de Seguridad que adopte "las medidas más contundentes posibles" contra Corea del Norte, acusando a las autoridades del país de estar "pidiendo una guerra".

El domingo, Corea del Norte dio un nuevo paso en su desafío al mundo y detonó la bomba de hidrógeno más potente hasta el momento. Las autoridades norcoreanas han asegurado además que el mortal artefacto puede ser acoplado a un misil intercontinental, lo que significa que podría alcanzar territorio estadounidense.

La bomba, 100 veces más potente que la lanzada en Hiroshima, es aún más destructiva que una atómica y es la sexta prueba nuclear que efectúa el régimen comunista en la última década. Las bombas de hidrógeno pueden ser más pequeñas y al mismo tiempo producir una devastación mayor que las armas tradicionales.

Los expertos afirman que hacer que sean lo suficientemente pequeñas para que puedan acoplarse en un misil es una tarea desafiante y aunque no hay manera de comprobar si es cierto que Corea del Norte ha sido capaz de avanzar en esa tecnología, la suposición con la que trabajan los expertos es que sí es cierto qua la tengan o que estén cerca de obtenerla.

Las autoridades norcoreanas justifican su escalada nuclear y militar por la necesidad de defenderse de lo que considera movimientos provocadores de Corea del Sur y Estados Unidos.