Un hombre ha sido detenido en Londres tras herir de carácter leve a dos agentes de Policía británica con un cuchillo en las inmediaciones del palacio de Buckingham, según han informado las fuerzas de seguridad.

"Un individuo fue detenido por las fuerzas de seguridad en torno a las 20.35 horas en la alameda de The Mall, enfrente del palacio de Buckingham", según el comunicado oficial.

Buckingham palace in lockdown. Man with a sword attacker an officer. #londonattack pic.twitter.com/N8N0bBre4F