Actualizada 28/04/2017 a las 10:13

"No se hagan ilusiones". Así de claro ha sido el mensaje que la canciller federal, Angela Merkel, ha enviado a los británicos a la hora de comentar las negociaciones para la salida de su país de la Unión Europea. En una declaración de gobierno ante el Bundestag, el parlamento federal, la mandataria germana anunció una línea dura en esas negociaciones, subrayó que primero habrá que hablar de dinero y advirtió de que los restantes 27 países de la UE actuarán como una piña.

"Existe un gran consenso sobre nuestra línea común de negociación con Gran Bretaña", dijo Merkel, quien reconoció que nada más producirse el resultado del referéndum en Gran Bretaña en junio pasado los Estados miembros de la UE no estaban tan unidos como ahora para afrontar el 'Brexit'. La líder conservadora destacó además que un tercer Estado no puede disfrutar de mejores condiciones que un país miembro de la Unión Europea. "Tengo la impresión de que algunos en Gran Bretaña todavía se hacen ilusiones. No hacen más que perder el tiempo", advirtió la canciller federal.



Igualmente insistió en la postura común de los socios europeos de que no habrá conversaciones decisivas sobre la futura relación con Gran Bretaña hasta que no se establezca definitivamente cómo se producirá su salida de la UE. Londres espera posponer al máximo las negociaciones sobre sus compromisos financieros con la comunidad, entre ellos sus aportaciones a las pensiones de los funcionarios europeos o a los proyectos comunes, que la Comisión Europea cifra en unos 60.000 millones de euros, mientras el Gobierno británico los rebaja a unos 20.000 millones. Merkel subrayó que esas negociaciones "no podrán retrasarse al final", ya que forman parte de los aspectos más importantes que "serán tema desde el principio". Por ese motivo "solo se puede actuar en este orden y no al contrario", dijo la canciller ante el pleno parlamentario, al que comentó también que no habrá de ninguna manera negociaciones paralelas sobre un acuerdo comercial entre las dos partes y que este se encuentra a la cola de las conversaciones.



Tras asegurar que las negociaciones serán "justas y constructivas", la jefa del Gobierno alemán señaló que la meta central de las mismas es defender los intereses de los ciudadanos alemanes y europeos que viven y trabajan en Gran Bretaña, así como "evitar en general daños a la Unión Europea". Angela Merkel se mostró optimista a la hora de lograr esos objetivos y subrayó que, cuando se consume el 'Brexit', la Unión Europea seguirá siendo "una comunidad de valores única y uno de los más poderosos espacios económicos del mundo". Señaló también que Bruselas y Berlín siguen teniendo interés en una relación buena, estrecha y en confianza con Londres, así como que una Gran Bretaña próspera es de interés para los europeos. Pero destacó igualmente que la Unión Europea no puede ocuparse exclusivamente de si misma o el 'Brexit' ante los retos globales que van, dijo, desde el hambre en Africa, al cambio climático, los movimientos migratorios, el terrorismo internacional o las tendencias proteccionistas en el comercio mundial.