Corea del Norte vuelve a amenazar a EE UU, que se prepara en el Pacífico

Actualizada 20/04/2017 a las 17:02

Corea del Norte ha lanzado una nueva advertencia a Estados Unidos ante la posibilidad de que la Administración de Donald Trump intervenga militarmente en la península coreana. "No deberíais meteros con nosotros", reza un artículo publicado este jueves por el diario oficial 'Rodong Sinmun'.



"En el caso de que lancemos un súper ataque preventivo, barrerá completa e inmediatamente no solo a las fuerzas invasoras imperialistas de Estados Unidos en Corea de Sur y sus alrededores, sino también el territorio continental de Estados Unidos y los reducirá a cenizas", ha afirmado.



El régimen de Kim Jong Un responde así a las palabras del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, que en una reciente gira asiática que le llevó a Corea del Sur declaró que "la era de la paciencia estratégica" con Pyongyang ha acabado, sugiriendo una eventual acción militar como las llevadas a cabo en las últimas semanas en Siria y Afganistán.



El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha confirmado estas sospechas, revelando que la opción militar está sobre la mesa. "Permitir a este dictador que tenga este tipo de poder no es algo que las naciones civilizadas puedan hacer", ha dicho desde Londres, donde se encuentra de visita oficial.



Por su parte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha anticipado en las últimas horas que Estados Unidos "está revisando el actual estatus de Corea del Norte, tanto como patrocinador del terrorismo como en otros sentidas que puedan aumentar la presión sobre el régimen" para que vuelva a las negociaciones para la desnuclearización de la península coreana.



Los últimos lanzamientos de misiles balísticos y pruebas nucleares levados a cabo por el Gobierno de Kim Jong Un han disparado la tensión en la región y han empujado a la Administración Trump a endurecer su política hacia Corea del Norte, tras años de una lenta escalada en la región.



Como ejemplo de las renovadas fricciones entre Washington y Pyongyang, Estados Unidos anunció el envío del portaaviones 'USS Carl Vinson' a aguas de Corea del Norte. Sin embargo, posteriormente y pese a haber alardeado del despliegue de los buques rumbo a Corea, la Casa Blanca ha aclarado, a raíz de informaciones periodísticas, que en realidad su destino era Australia.



El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha negado que se trate de "un engaño" intencionado y ha considerado que el mero hecho del despliegue ya ha sido disuasorio. No obstante, desde El 'Global Times', diario oficial de China --principal aliado internacional de Corea del Norte--, ha cuestionado esta versión: "la verdad es que los militares y el presidente de Estados Unidos han creado noticias falsas".



Hace una semana, Washington aseguró que había ordenado al 'USS Carl Vinson' navegar hacia el mar de Japón/mar del Este para lanzar un mensaje disuasorio al régimen de Corea del Norte y permitir al presidente Trump tener más opciones para responder en caso de alguna acción provocadora del Gobierno de Pyongyang. "Estamos enviando una flota", aseguró el mandatario estadounidense, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox el 11 de abril.



No obstante, éste navegó entonces en rumbo contrario y siguió su travesía hasta encontrarse con buques de la Armada australiana para realizar unas maniobras programadas con anterioridad, según el diario 'The New York Times'.



Para Spicer, sin embargo, "el despliegue" en sí ya es "una disuasión" y "da al presidente opciones en la región".



PRUEBAS DEL PENTÁGONO EN PACÍFICO



Además, según la cadena CNN, Estados Unidos se prepara para derribar misiles de Corea del Norte. El Pentágono realizará dos grandes pruebas de alto riesgo en mayo para medir su habilidad para destruir misiles balísticos que puedan ser lanzados desde Corea del Norte o desde Irán.

Estas acciones militares en el Pacífico están destinadas, al menos por ahora, a asegurarse de que EEUU pueda defenderse de una amenaza real lanzada desde Pyonnyang, según informa el medio de comunicación estadounidense.



Las pruebas se efectuarán sobre el Océano Pacífico y el misil mejorado ha sido probado una vez. La nueva versión tiene un elevador de voltaje y una ojiva nuclear mejorados. Esto significa que el misil puede ser disparado a largas distancias, presumiblemente más lejos de la costa norcoreana, lo que le da una mayor posibilidad para golpear un misil amenazante entrante.



La evidente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte no sólo afecta a los países del entorno, China, Corea del Sur o Japón.



RUSIA ALERTA DE UNA 'COLISIÓN GRAVE'



Desde Rusia, el viceministro de Exteriores, Serguei Ryabkov, ha dicho que lamentaba "constatar que el riesgo de una colisión grave en esta región ha aumentado considerablemente".



En una entrevista en el diario local 'Kommersant', el diplomático instó el miércoles a EEUU a aceptar que no hay alternativas a la vía política para evitar una escalada y apaciguar la tensión entre ambos países, según informa 'HispanTv'.



Ryabkov ha expresado su confianza de que la Administración estadounidense de Trump no empiece un ataque contra el régimen de Kim Jong Un y ha considerado "necesario mostrar responsabilidad" por las dos partes.



Por su parte, desde la Unión Europea y China ven urgente rebajar la tensión y avanzar en la desnuclearización de Corea del Norte. "Ambos apoyamos los objetivos urgentes de la desnuclearización, rebajar las tensiones y la vuelta al diálogo", ha dicho la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en una breve comparecencia ante la prensa al término de la séptima ronda del Diálogo Estratégico entre la UE y China celebrada en Pekín con el consejero de Estado del Gobierno chino, Yang Jiechi, al que ha trasladado que "la Unión Europea está dispuesta a hacer su parte para ayudar en estos objetivos".



"Vivimos claramente en tiempos de crecientes tensiones e impredictibilidad geopolítica, de modo que nuestra cooperación nunca ha sido tan importante", ha avisado la jefa de la diplomacia europea, que ha apelado a la "responsabilidad conjunta" de ambos "poderes globales", UE y China, de trabajar para "un orden global basado en las normas, más cooperativo".