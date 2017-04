Actualizada 19/04/2017 a las 08:17

Tres personas han muerto a causa de los cuatro tiroteos que un mismo hombre ha protagonizado este martes en el centro de la ciudad de Fresno, en el estado de California, según ha informado la Policía local.



El tiroteo ha comenzado alrededor de las 10.45 (hora local) en la avenida North Van Ness y poco después se han registrado otros tres en distintos puntos de Fresno, hasta que las fuerzas de seguridad han logrado acorralar al sospechoso.



El hombre ha sido identificado como Kori Alí Muhamad, de 39 años, a quien las autoridades estadounidenses ya buscaban por el asesinato de un guardia de seguridad, ha contado el jefe de la Policía de Fresno, Jerry Dyer. "Ha sido un acto aleatorio de violencia", ha dicho, según informa 'Los Angeles Times'.



Dyer ha señalado que todas las víctimas de Muhamad han sido personas blancas, dos de ellas asistentes habituales a una organización católica donde tuvo lugar uno de los tiroteos. El jefe de la Policía ha confirmado que una vez detenido, éste gritó 'Allahu Akbar' --Dios es el mas grande--, y que ha reconocido que odia a la gente blanca y al Gobierno.



No obstante, ha detallado que "es demasiado pronto para tratar el caso como si fuera terrorismo". "Es cierto que la frase puede indicar (que es terrorismo), pero no se hizo ninguna declaración similar cuando llevó a cabo los tiroteos, así que no sé por qué lo ha dicho hoy", ha apuntado.