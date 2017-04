Actualizada 19/04/2017 a las 09:01

La amenaza terrorista ha irrumpido de lleno en la campaña electoral al Elíseo, cuya primera vuelta se celebra el próximo domingo. Dos franceses fichados por yihadismo, que habían jurado lealtad al Estado Islámico (EI), fueron detenidos este martes en Marsella con armas y explosivos con los que proyectaban cometer un atentado inminente. La seguridad ha sido reforzada en torno a François Fillon, que aparece en un vídeo filmado por los sospechosos, y otros de los principales candidatos aunque se desconoce el objetivo y el día precisos del atentado desbaratado.



Mahedine Merabet, de 29 años, y Clément Baur, de 23, fueron detenidos por la mañana en un distrito populoso del centro de Marsella cerca de la estación ferroviaria Saint Charles. El primero, de religión musulmana, nació el 10 de julio de 1987 en Croix (Norte). El segundo, convertido al islam en 2007 vía contactos chechenos en Niza, es natural de Ermont (Val de Oise) donde vino al mundo el 16 de julio de 1993. Los dos son considerados delincuentes comunes radicalizados durante su estancia en la cárcel de Sequedin, en el norte del país, en la que coincidieron en 2015. El mayor, condenado doce veces por violencias, robos y tráfico de drogas, había desaparecido de su domicilio en Roubaix que fue registrado en su ausencia el 16 de diciembre en el marco del vigente estado de emergencia. Los servicios antiterroristas habían detectado días atrás un vídeo en el que los dos sospechosos juraban lealtad al Estado Islámico. En la grabación se ve un fotomontaje en el que aparece una portada del diario 'Le Monde' en la que figura una información con su foto sobre François Fillon y una imagen de Merabet con una metralleta, la bandera del EI y varias municiones que forman las palabras 'la ley del talión'. La secuencia concluye con imágenes de niños víctimas de bombardeos en Siria. Una fuente próxima al presidenciable conservador indicó al periódico 'Le Figaro' que la información inicial sobre el proyecto frustrado procedió de los servicios secretos británicos.



La sección antiterrorista de la Fiscalía de País abrió el 5 de abril una investigación preliminar contra Merabet y, cinco días después, una segunda similar contra su presunto cómplice. La Dirección General de Seguridad Interior (DGSI, servicios de información) pronto comprobó que los dos investigados trabajaban en un proyecto común. El pasado miércoles fue abierta una causa por delito flagrante que contempla los cargos de asociación de malhechores criminal con fines terroristas e infracción a la legislación sobre armas y explosivos relacionada con una actividad terrorista.



El dúo sospechoso había alquilado el 1 de abril un apartamento situado en la séptima planta del número 58 de la calle Crimée, en el tercer distrito de Marsella. En el registro fueron descubiertos dos pistolas, un subfusil Uzi, una bandera del EI, una granada artesana y tres kilos de explosivo casero TATP (peróxido de acetona), de frecuente utilización por los comandos yihadistas.

El ministro del Interior, Matthias Fekl, declaró que los detenidos se disponían a perpetrar "de manera inminente una acción violenta" en vísperas de las elecciones presidenciales francesas. El atentado iba a ser cometido "a muy corto plazo, es decir, en los próximos días". Aunque fuentes de la investigación indicaron que el plan no iba dirigido contra ningún candidato en especial, lo cierto es que solo Fillon fue objeto de medidas de protección reforzada.



El entorno del candidato conservador, que el martes de la semana pasada estuvo de mitin en Marsella, comunicó que habían sido avisados de los "riesgos probados" sobre su persona. Un dispositivo de seguridad excepcional fue desplegado en torno a los actos electorales celebrados el viernes y el lunes en Montpellier y Niza que incluyó la movilización de las fuerzas especiales de asalto y de tiradores policiales de élite. También fueron reforzadas las medidas de protección del mitin que ofreció ayer en Lille. Pero el aspirante del centro-derecha volvió a negarse a vestir un chaleco antibalas.



Las fotos de los dos sospechosos también fueron distribuidas el jueves y el viernes a los servicios de seguridad de otros candidatos como la ultraderechista Marine Le Pen, que hoy tiene mitin en Marsella, el centrista Emmanuel Macron o el socialista Benoît Hamon. "En lo que a mí respecta, la organización de mi campaña no cambia estrictamente en nada y el debate no se debe focalizar en las cuestiones de seguridad ni sobre todo en la mía", declaró Fillon quien aseguró que no va a retroceder "ni un centímetro" en sus denuncias del "totalitarismo islamista", uno de los ejes de su programa.