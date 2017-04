El "Sí" al sistema presidencialista de Erdogan lidera el recuento

Actualizada 16/04/2017 a las 18:42

El "sí" al sistema presidencialista impulsado por el jefe del Estado turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, encabeza el recuento en el referendo celebrado hoy, según los primeros datos parciales.



Con el 91,7 por ciento del escrutinio el "sí" lidera con el 52,2 por ciento de los votos, mientras el "no" alcanza el 47,8 por ciento, según los resultados oficiales recogidos por NTV.



La participación habría alcanzado el 85 por ciento del censo.



El "sí" vence en Anatolia y en la región del Mar Negro, bastiones del gubernamental Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP), mientras que el "no" se impone en Estambul, la costa del Egeo, el Mediterráneo y en las zonas surorientales, en las que se concentra la población kurda.



A medida que avanza el recuento el liderazgo del "sí" se está reduciendo, y ha pasado de más del 60 por ciento al actual 52,2 por ciento.



Turquía decidió en una consulta popular si sustituye su modelo parlamentario por uno presidencial con vastos poderes y cuyo resultado determinará el modelo político del país y redefinirá sus relaciones con la Unión Europea (UE).



Unos 55 millones turcos estaban llamados a las urnas y se vaticinaba un resultado ajustado, ya que las encuestas daban posibilidades de victoria tanto al "sí" como al "no".