Fillon insinúa que no renunciará a la carrera al Elíseo aunque le imputen

Actualizada 18/02/2017 a las 11:29

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, insinuó que mantendrá su carrera al Elíseo, aunque la Fiscalía Nacional Financiera le impute por malversación de fondos públicos en la atribución de empleos a sus familiares.



"Me hubiese gustado que la Justicia hubiese actuado con celeridad en este periodo tan especial de campaña presidencial, pero no ha sido posible (...) Sería escandaloso dejar a la derecha y al centro sin candidato. Me someteré al juicio del sufragio universal. Soy candidato e iré hasta la victoria", dijo en una entrevista publicada este sábado en 'Le Figaro' Fillon.



El político respondió así acerca de si mantenía su promesa de que la única situación que le impediría ser aspirante presidencial sería una imputación en el caso judicial que estalló a finales de enero, a tres meses de las elecciones presidenciales del 23 de abril.



Fillon, primer ministro entre 2007 y 2012, está bajo investigación por una posible malversación de fondos públicos en la contratación de su mujer y dos de sus hijos como asistentes parlamentarios desde que el semanario satírico "Le Canard Echaîné" comenzase a publicar la polémica.



Sin embargo, el candidato se considera inocente de un proceso del que ha pedido su anulación por irregularidades de procedimiento y se ve víctima de un complot mediático y judicial contra él.



En la entrevista, alertó que sin un candidato de la derecha y el centro la ultraderechista y líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, está en "una situación más favorable" para vencer en las elecciones y denunció de que esta situación también beneficia a "una izquierda confusa".



Recibido por caceloradas en varios de sus actos de campaña, Fillon reconoció que las condiciones son "difíciles".



"Las mentiras, los ataques, el calendario, las operaciones para perturbar mis desplazamientos. Me llama la atención que la CGT (principal sindicato francés) se esfuerza en impedir mis actos, pero no los del Frente Nacional", denunció.

El Ministerio Público confirmó esta semana que seguía con sus indagaciones.



Debe analizar ahora si abre una investigación judicial con nombramiento de un magistrado instructor -el único que podría decidir una eventual imputación de Fillon o de las otras personas concernidas- o si se lleva directamente el caso ante un tribunal para que lo juzgue.