Trump baraja cuatro nombres para su nuevo asesor de seguridad nacional

Actualizada 17/02/2017 a las 16:46

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que el actual asesor de Seguridad Nacional en funciones, el general retirado Keith Kellogg, se encuentra en su lista de cuatro nominados finales para ratifcarlos en un cargo ocupado hasta esta semana por Michael Flynn, quien se vio obligado a dimitir por discutir con Rusia el levantamiento de las sanciones sin hablarlo, supuestamente, con la cúpula de la Casa Blanca.



"El general Keith Kellogg, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es un muy serio candidato a la Agencia de Seguridad Nacional, como otros tres más", ha escrito Trump en un tuit, quien no ha precisado los nombres de los otros tres candidatos.



Flynn, que estuvo en el cargo menos de un mes, ha estado recientemente en el punto de mira desde que se conoció que había mantenido una serie de contactos con el embajador ruso el día previo a que Washington impusiera, a finales de diciembre, una nueva ronda de sanciones contra Rusia.



En una entrevista realizada el pasado 24 de enero con agentes del FBI, Flynn negó haber tratado el asunto de las sanciones, según han confirmado fuentes oficiales a 'The Washington Post', a pesar de que el mismo diario había publicado días antes una información que apuntaba a que sí se había hablado del asunto en cuestión.



La ex fiscal general en funciones de Estados Unidos Sally Yates --destituida por el propio presidente después de pedir al Departamento de Justicia que no acatara su orden ejecutiva sobre migración-- también había informado a la Casa Blanca de que Flynn habría mentido sobre a altos cargos del Gobierno --entre ellos al vicepresidente, Mike Pence-- acerca de la naturaleza de la conversación, y advirtió de que el asesor era "potencialmente vulnerable" a chantaje por parte de Rusia.