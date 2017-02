Actualizada 16/02/2017 a las 20:00

El presidente de EEUU, Donald Trump, reiteró este jueves su intención de construir "un gran muro" con México que no será "una broma como el actual" y afirmó que se involucrará personalmente para "reducir su coste", que las últimas estimaciones sitúan por encima de los 21.600 millones de dólares.



"Va a ser un gran muro. Y lo negociaré yo, de modo que el precio se bajará como el resto de las cosas que he negociado para el Gobierno", dijo Trump en una rueda de prensa no prevista en su agenda en la Casa Blanca, en la que no mencionó, como en otras ocasiones, que será México quien se haga cargo de la factura.



El coste estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de 8.000 millones de dólares que calculó inicialmente Trump hasta los 21.600 millones, según los últimos cálculos del Departamento estadounidense de Seguridad Nacional.



Por ello, el presidente indicó que se había reunido con su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para "comenzar el proceso" de construcción del muro en la frontera sur, algo que remarcó como "una promesa de campaña".



Trump subrayó que será un "muro que funcione" y no como la barrera actual, que es "o bien inexistente o una broma", sobre el tramo ya construido en partes de la frontera.



Achacó, además, a la falta de control fronterizo el hecho de que Estados Unidos se esté convirtiendo "en una nación infestada de drogas", que "son más baratas que los caramelos".



La relación bilateral entre México y EEUU vive uno de sus momentos más difíciles en años después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cancelara una visita a Washington programada para el 31 de enero a raíz de la insistencia de Trump en que México pague el muro que ha ordenado construir en la frontera común.



Para tratar de suavizar estas tensiones, el próximo 23 de febrero Kelly y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, realizarán una visita de trabajo a la Ciudad de México para reunirse con sus homólogos mexicanos.