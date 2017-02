Actualizada 14/02/2017 a las 16:58

Menos de tres meses después de establecer que en los cines había que levantarse cada vez que sonara el himno, el Tribunal Supremo decidió este martes dar marcha atrás a su decisión y establecer que ahora se puede permanecer sentado sin faltarle al respeto a los símbolos del país por ello.

"Se aclara que cuando el himno nacional sea tocado o suene en la trama de una película, o a la par que el noticiero cinematográfico o documental, más allá de lo que se estableció en la orden del 31 de noviembre de 2016, el público no necesita levantarse", indicó hoy el Supremo en un fallo difundido en su página web.

El máximo tribunal del país decidió dar marcha atrás y hacer una lectura más flexible de su decisión después de semanas de incidentes, arrestados por la Policía por permanecer sentados durante la marcha nacional, reproches entre el público y alguna anciana increpada por no sacar la energía patriótica para levantarse en tan crítico momento.

En noviembre pasado, el mismo tribunal había fallado sobre la necesidad de alzarse en el sitio de la butaca por considerar que "es un deber de todo ciudadano respetar los ideales arraigados en la Constitución y mostrar respeto al himno y la bandera nacional".

El fallo se produjo en el marco de un litigio de interés público iniciado por un particular que reclamó "guías para el uso del himno nacional".

Sin embargo, la aplicación del fallo de noviembre causó todo tipo de incidentes.

En las primeras semanas, decenas de personas fueron detenidas por permanecer sentadas en las salas.

En Thiruvananthapuram, las autoridades fueron implacables y acompañaron el inicio de un festival de cine en esa localidad del meridional estado de Kerala arrestando a una docena de personas.

También en el sur, en Chennai, en el estado Tamil Nadu, otras siete personas fueron arrestados no solo por no levantarse sino por osar hacerse selfies en mitad de la ofensa.

En diciembre, y también en Chennai, una mujer y su madre anciana fueron increpadas verbalmente por supuestamente no levantarse en el momento en que sonaba la tonada nacional antes de la proyección de una película en otro festival.

Entonces, según medios locales, la situación degeneró en empujones y manotazos que finalizaron cuando llegó la Policía y se llevó detenidas a las dos infractoras dejando allí a los agresores pese a la exigencia de los organizadores del evento de que los arrestara también.

Sin embargo, los incidentes por no ser suficientemente patriotas en los espectáculos públicos no se producen en la India por el margen que ofrece la justicia con sus fallos.

En octubre, el activista, deportista y escritor Shatil Chatuverdi, parapléjico y en silla de ruedas, fue increpado antes de una película por una pareja que le recriminó no levantarse al escuchar las notas del Jana Gana Mana (el himno).

El hombre se dio la vuelta para pedirles que se relajaran en lugar de meterse con la gente y cuando se percataron de la situación el patriótico dúo comenzó a bajar el tono y terminó por marcharse de la sala.

Hijo de un oficial del Ejército del Aire indio, y representante de su país en el Open de Australia para tenistas en sillas de ruedas, Chatuverdi decidió entonces no volver al cine.

"Tengo miedo de que alguien me golpee y me haga empeorar de mi lesión en la espina dorsal. Simplemente no entiendo por qué parece imposible para tanta gente expresar su patriotismo de una manera no agresiva", indicó entonces el hombre al diario Times of India.