Indignación por la portada sexista de un diario contra la alcaldesa de Roma

Una portada sexista contra la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, publicada este viernes por el diario italiano 'Libero' para referirse de los problemas que atraviesa al ser investigada por abuso de poder, ha causado gran indignación en la opinión pública del país.



El diario conservador, dirigido por el periodista Vittorio Feltri, titula junto a una enorme foto de Raggi: "Patata Bollente" (Patata Caliente) con el objetivo de referirse a las dificultades de la alcaldesa, pero también haciendo uso del lenguaje vulgar que se refiere al órgano sexual femenino.



El periódico explica que los problemas que atraviesa Raggi se pueden comparar con el asunto de las chicas que mantenía con dinero y alquileres el exmandatario Silvio Berlusconi y que, añaden, "terminó fatal", al hacer referencia a la presunta relación que mantenía la alcaldesa con su excolaborador Salvatore Romeo.



Una relación que la alcaldesa ha negado en varias ocasiones pero que sigue siendo objeto de ataque por parte de sus detractores.



El título ha provocado la indignación del Movimiento 5 Estrellas, al que pertenece Raggi, pero también de otras fuerzas políticas, y también de otros medios de comunicación.



La presidenta de la Cámara de los diputados, Laura Boldini, ha expresado en su cuenta de Twitter su solidaridad a la alcaldesa "por la vulgaridad sexista" del diario Libero y lo ha calificado de "periodismo basura".

Piena solidarietà alla sindaca @virginiaraggi per volgarità sessista del quotidiano #Libero . Questo è giornalismo spazzatura



La solidaridad ha llegado también por parte del Partido Demócrata (PD) con varios de sus representantes, como Matteo Orfini, que han dicho que "simplemente da asco" este titular.



El miembro del PD Roberto Ciachetti y adversario de Raggi en las elecciones municipales afirmó que "la portada de Libero es una asquerosidad".



El líder del M5S, Beppe Grillo, atacó al diario Libero escribiendo en Twitter: "Esta es la información italiana" e invitó a escribir correos electrónicos de protesta contra el director.



"No sé si esto es sexismo o simplemente idiotez. De todas maneras da asco. Mi solidaridad a Virginia Raggi. La prensa ha superado cualquier limite", dijo uno de los máximos representantes del M5S Luidi Di Maio en un tuit.

Non so se sia sessimo o semplice idiozia, in ogni caso mi fa schifo. La mia solidarietà a @virginiaraggi

La stampa ha superato ogni limite pic.twitter.com/tgB0PAsnlA