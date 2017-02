"Desmoralizante" y "descorazonador" son los dos adjetivos escogidos por el juez Neil Gorsuch para calificar los ataques del presidente estadounidense Donald Trump al juez federal que paralizó su veto migratorio y a la Justicia. Gorsuch es el nominado por Trump para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo pero parece que no le gustan los calificativos que utiliza su patrocinador para referirse a la Justicia y a las decisiones judiciales. Los constantes ataques de Trump al juez James Robart, que le ha plantado cara y desafiado su poder, han sido constantes. Ha calificado de "ridícula" la decisión y le ha responsabilizado de poner el riesgo la seguridad nacional. De hecho, el magnate ha señalado al juez Robart y a la Justicia como culpables en el hipotético caso de que se produjera un atentado en suelo estadounidense.

El nominado por Trump para el Supremo ha expresado, en privado, su consternación por tales ataques a jueces independientes, según explica el rotativo 'The New York Times'. En una conversación con el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, Gorsuch, que ha mantenido un perfil bajo desde su nominación al Supremo, ha asegurado que los comentarios publicados en las redes sociales de Trump en referencia al magistrado son "desmoralizadoras" y "descorazonadoras". "Dijo que (las críticas de Trump al juez) son desmoralizadoras y descorazonadoras, las definió muy específicamente de este modo", ha señalado Blumenthal, según declaraciones recogidas por la cadena CNN. "Yo le dije que eran más que descorazonadoras, y que su obligación es dejar claro su punto de vista al pueblo estadounidense, para que entienda cómo de aberrantes o inaceptables son los ataques del presidente Trump al juez".

El portavoz de Gorsuch en el marco del proceso de confirmación como magistrado del Supremo, Ron Bonjean, también ha confirmado estas afirmaciones. Las declaraciones de Gorsuch podrían ahora ayudarle en su proceso de nombramiento, de cara a la postura que tomarán los senadores demócratas. Además de este encuentro, el nominado de Trump se ha reunido con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schummer, a quien le aseguró que atacar a un juez es atacar a todo el sector, criticando de nuevo la actitud del presidente. Un tribunal de apelaciones de San Francisco compuesto por tres magistrados determinará el futuro inmediato de la orden firmada el 27 de enero por Trump, si bien el representante del Departamento de Justicia, el abogado August Flentje, ha asegurado que su percepción es que no ha conseguido convencerlos con su argumentación

TRUMP SALE A DEFENDER LOS NEGOCIOS DE SU HIJA IVANKA

Las decisiones judiciales no fueron lo único en lo que el presidente centró sus descalificaciones en la jornada del miércoles. La cadena de tiendas Nordstrom fue la siguiente. La causa: atreverse a retirar de sus establecimientos la línea de ropa diseñada por su hija Ivanka, a la que ha defendido con un contundente mensaje, como siempre, vía Twitter. "Mi hija Ivanka ha sido tratada muy injustamente por Nordstrom. Es una gran persona, siempre impulsándome a hacer lo correcto. ¡Terrible!", ha publicado el mandatario norteamericano en las redes sociales.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!