Un movimiento de resistencia civil amenaza a Donald Trump en EE UU

Un movimiento de resistencia civil contra las polémicas medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete inundar las calles de las principales ciudades del país durante los próximos meses.

Tras la multitudinaria "Marcha de las Mujeres" celebrada al día siguiente de la investidura de Trump el 20 de enero y que congregó a más de medio millón de personas en Washington, numerosos grupos y organizaciones han planeado meses de protestas, que van desde manifestaciones de científicos o inmigrantes hasta otras relacionadas con los impuestos y el cambio climático.



Una de las que más participación espera es la "Marcha de los inmigrantes", a la que casi 120.000 personas han confirmado su asistencia el próximo 6 de mayo, a través de la red social Facebook.



Bajo la etiqueta #WeAllBelong ("Todos pertenecemos"), los asistentes aseguran que no serán "intimidados por los ataques contra los inmigrantes en el país y contra los que buscan oportunidades en Estados Unidos".



Si bien desde la investidura de Trump ha habido múltiples protestas en ciudades de todo EE UU, sus órdenes ejecutivas migratorias sobre la construcción del muro en la frontera con México y el veto temporal de entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana -suspendido provisionalmente por un juez federal el viernes- han acrecentado el movimiento de resistencia civil.



Trump ha señalado que respeta el derecho de protesta de los ciudadanos, pero este viernes aseguró en su cuenta de Twitter que "¡Los anarquistas profesionales, los matones y los manifestantes pagados están dando la razón a los millones de personas que votaron HACER A EEUU GRANDE DE NUEVO!", su gran lema de campaña electoral.

Professional anarchists, thugs and paid protesters are proving the point of the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!