El secretario del Ejército de Trump renuncia antes de asumir el cargo

Actualizada 04/02/2017 a las 09:41

El multimillonario estadounidense Vincent Viola, elegido por el presidente de su país, Donald Trump, como secretario del Ejército, renunció este sñabado a un cargo que todavía no había asumido por conflictos empresariales.



En un comunicado, el multimillonario informó de "que no podrá aceptar la nominación como secretario del Ejército ya que los obstáculos de separar las empresas que ha construido durante los últimos 35 años han resultado insalvables".



El cargo es un puesto civil con responsabilidad legal en todas las cuestiones relacionadas con el Ejército y que depende del Pentágono, liderado por el general James "Perro Loco" Mattis, quien según la CNN estaba descontento con la elección de Viola.



Vincent Viola, de 60 años e hijo de inmigrantes italianos, es un empresario neoyorquino, como Trump, dueño del equipo de hockey sobre hielo Panthers de Florida, que preside Virtu Financial, una de las empresas más grandes de comercio electrónico, y que participa de la aerolínea Eastern Air Lines.



Su fortuna, según The New York Times, asciende a 1.800 millones de dólares.



Viola tiene una fuerte vinculación con el mundo militar, ya que se graduó en la prestigiosa academia castrense de West Point y ha dedicado parte de su trayectoria empresarial y de sus obras benéficas a esa área.