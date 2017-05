La mujer de Fillon ganó 900.000€ con sus dos empleos bajo sospecha

Actualizada 31/01/2017 a las 18:13

Penelope Fillon, la esposa del candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, ganó 900.000 euros brutos como asistente parlamentaria y como colaboradora de una revista, dos empleos que se sospechan ficticios, desveló este martes la revista 'Le Canard Enchaîné'.



La publicación afirma en un adelanto de la edición que se publicará mañana que Fillon, favorito hasta ahora en las presidenciales de abril de 2017, contrató, además de a su mujer, a dos de sus hijos como asistentes parlamentarios.



La Justicia francesa investiga desde la semana pasada si el trabajo de la mujer de Fillon fue ficticio, y en ese marco la policía interrogó el lunes por separado a los dos miembros del matrimonio y este martes acudió a la Asamblea Nacional a buscar documentos.



Se trata de determinar si hay pruebas de que Penelope Fillon trabajó como asistente parlamentaria de su marido y luego del diputado Marc Joulaud, al que este cedió su circunscripción, un empleo por el que durante los ocho años en que estuvo contratada recibió cientos de miles de euros brutos de dinero público.



Paralelamente, hay sospechas de que la esposa del candidato haya desempeñado otro empleo ficticio, en este caso en el mensual 'La Revue des Deux Mondes', una de las publicaciones más antiguas de Francia, fundada en 1829, afín al centro-derecha.



En ese contrato investigado, Penelope Fillon recibió 5.000 euros brutos al mes entre mayo de 2012 y diciembre de 2013.



Los investigadores del caso generaron hoy cierto revuelo al acudir a la Asamblea Nacional para recuperar documentos que permitan aclarar si cumplió con su trabajo de asistente parlamentaria.



Los policías solicitaron permiso previo al presidente de la Asamblea, el socialista Claude Bartolone, para llevar a cabo este procedimiento -muy infrecuente-, que técnicamente no es un registro.



El coordinador de la campaña presidencial de Fillon, Bruno Retailleau, se mostró convencido de que "no habrá imputación", y pidió que la investigación se haga rápidamente, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones (el 23 de abril la primera vuelta, el 7 de mayo la segunda).



François Fillon ha dicho que no tiene intención de retirarse de la carrera por el Elíseo, a menos que sea imputado.