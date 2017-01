Abdelilah Benkirán: "El hombre que dice no desear la poligamia, miente"

Actualizada 06/01/2017 a las 11:26

El presidente de gobierno marroquí, Abdelilah Benkirán, ha manifestado que "el hombre que diga no desear la poligamia, miente", con lo que ha abierto una nueva polémica en cuestiones relacionadas con la mujer y la familia.



En una entrevista con el semanario saudí Arrajol, una revista dirigida al público masculino y que ofrece unos extractos en su web, Benkirán se explaya sobre cuestiones más personales que políticas, y como siempre alardea de ser un hombre sincero que no sabe mentir.



Por eso, y en referencia a la poligamia, Benkirán, que lleva más de veinte años casado con su única esposa, no se muerde la lengua y considera la poligamia como algo deseado por cualquier hombre, pero si no la practica es por "el intenso amor" que le une a su esposa Nabila.



La poligamia está muy restringida en Marruecos, ya que para practicarla el hombre necesita de la aprobación expresa de la primera esposa, y la realidad es que no llegan ni a mil casos por año, según las estadísticas del ministerio de Justicia.



No es la primera vez que el islamista Benkirán se refiere a la poligamia, en términos nunca condenatorios, ya que el islam la autoriza, y recientemente vino a decir que la poligamia salía muy cara.



En una reunión con sus correligionarios en 2015, y entre risas, lo argumentó así: "Una esposa sale más barata que una amante (...) La esposa busca siempre ahorrar el dinero de su marido y de sus hijos, mientras que la amante quiere sacarte todo el dinero".



En los dos gobiernos que ha presidido Benkirán en los pasados cinco años, ha habido al menos dos casos conocidos de ministros polígamos, ambos islamistas.