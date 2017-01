23.000 personas evacuadas por las inundaciones en Malasia

05/01/2017 a las 09:01

Las autoridades malasias han evacuado a más de 23.000 personas por las inundaciones que anegan los estados malasios de Terengganu y Kelatan, en el noreste de la península de Malaca, informan fuentes oficiales.



Las persistente lluvia que durante cinco días azota la región ha causado el cierre de 101 colegios después de que las clases fueran suspendidas, además de problemas en carreteras y puentes y la suspensión del servicio ferroviario.



Los equipos de emergencia y rescate, no obstante, apunta que de momento no se ha reportado ninguna muerte por el temporal, que cada año por esta época azota esta parte de Malasia provocando la evacuación de miles de personas.



El caudal de diez ríos amenaza con desbordarse a su paso por Terengganu; y otros tres, en el vecino estado de Kelantan.



Las inundaciones también afectan a partes del estado de Sabah, en en norte de la isla de Borneo, pero los evacuados ascienden a 140 y diez colegios permanecen cerrados, publica el diario "The Star"



Algunas provincias de la parte meridional de Tailandia, que hacen frontera con los citados estados malasios, también se han visto golpeadas por las inundaciones aunque las autoridades locales señalan que manejan la situación y no ha sido necesaria la evacuación de residentes.



Las peores inundaciones ocurridas en Malasia en los últimos años sucedieron entre diciembre de 2014 y principios de 2015, murieron 21 malasios y hubo más de 200.000 damnificados.



Malasia tiene dos estaciones lluviosas: una causada por el monzón del suroeste (mayo-septiembre) y otra por el monzón del noreste (octubre-marzo), la más grave y que afecta por lo general a la parte oriental de la península de Malaca y a Borneo.