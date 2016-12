Trump aplaude a Putin por decir que Clinton perdió de manera "humillante"

Actualizada 24/12/2016 a las 15:20

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió al mandatario ruso, Vladímir Putin, por haber dicho que Hillary Clinton y el Partido Demócrata perdieron de manera "humillante".



"Vladímir Putin dijo sobre Hillary y los Demócratas: 'En mi opinión, esto es humillante. Uno debe ser capaz de perder con dignidad' ¡Tan cierto!", escribió Trump en su cuenta de Twitter el viernes por la noche.



El mensaje del magnate se refería a las palabras de Putin en una rueda de prensa en la que cargó contra los demócratas y el Gobierno de Barack Obama, mientras que elogió a Trump y se jactó de que "nadie creía" en su victoria salvo Rusia.



El Partido Demócrata "no sólo perdió las elecciones presidenciales, sino también al Senado y al Congreso, donde los republicanos tienen mayoría. ¿También esto es obra mía? Ya, y luego hicimos una fiesta sobre las ruinas de una capilla del siglo XVIII", dijo ayer Putin en tono de burla.



El Gobierno de Obama investiga en su último mes el alcance de los ciberataques rusos al Partido Demócrata para favorecer a Trump en las elecciones, algo que el Kremlin niega y a lo que el presidente electo no da crédito.



Trump publicó el viernes una felicitación de Navidad que le envió el mandatario ruso, en la que expresaba su deseo de que ambos países puedan "restaurar un marco de cooperación bilateral" y "la estabilidad y seguridad del mundo moderno".



"Espero que ambas partes seamos capaces de estar a la altura de esos pensamientos y no tengamos que recorrer un camino alternativo", señaló Trump, que pasa estos días festivos en su club privado Mar-a-Lago, en Palm Beach, al norte de Miami (Florida).



En la carta, enviada el pasado 15 de diciembre al magnate republicano, Putin resalta la importancia de "restaurar" las relaciones bilaterales ante los "serios desafíos globales y regionales" que ambas naciones han tenido que afrontar en años recientes.