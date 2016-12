Una serie de oportunidades fallidas impidieron detener a Anis Amri

Actualizada 22/12/2016 a las 23:27

Las autoridades alemanas tuvieron varias oportunidades fallidas este año para detener al principal sospechoso tunecino del atentado del mercado de Navidad en Berlín. Aquí la lista:



La Policía tardó en focalizar su investigación del ataque en Anis Amri, tunecino de 24 años que ahora es buscado en toda Europa. Se concentró un tiempo en un paquistaní, que finalmente fue liberado el martes por la noche sin cargos. Los investigadores descubrieron en el camión el documento de identidad del tunecino el martes por la mañana. Solo en la medianoche del martes, 30 horas después de los hechos, se expidió una orden de búsqueda no pública a los diferentes servicios de policía del país y Europa.



Llegado en julio de 2015 a Alemania, Anis Amri fue rápidamente señalado por las autoridades alemanas como potencialmente peligroso. Durante su estadía en el país bajo diversas identidades, estuvo en contacto con medios salafistas e islamistas del oeste de Alemania, en particular con un predicador iraquí de 32 años, identificado como Ahmad Abdulaziz Abdullah A., alias "Abu Walaa", que gravita alrededor de la mezquita de Hidelsheim, en el norte del país, conocida por albergar a muchos islamistas. El iraquí fue detenido en noviembre con cuatro cómplices por crear una red de reclutamiento para el Estados islámico.



Las autoridades sospechaban ya desde hace meses que preparaba un atentado. La justicia de Renania-del-Norte-Westfalia (oeste), donde el individuo residió un tiempo en un albergue para solicitantes de asilo, había iniciado inclusive una investigación judicial al respecto.



Según el magazin Der Spiegel, la inteligencia interior también descubrió por medio de escuchas que Anis Amri había propuesto sus servicios a predicadores yihaditas para cometer un atentado suicida. Pero los elementos fueron considerados finalmente muy vagos.



La investigación fue trasladada a la fiscalía de Berlín, ciudad donde el tunecino se instaló. Este fue objeto durante varios meses de vigilancia pues era sospechoso de querer cometer un atraco para comprar armas con miras a realizar el atentado. La justicia berlinesa cerró la investigación en septiembre, ya que no encontró nada tangible.



El sopechoso se benefició de un enredo administrativo. Su petición de asilo en Alemania, presentada a comienzos de año, fue rechazada en junio por las autoridades de Renania, que descubrieron que ya se había hecho registrar bajo diferentes nombres y nacionalidades. Pero Túnez rechazó recibirlo al negar que fuera uno de sus nacionales. Solo aceptó hacerlo por azar el miércoles, el mismo día en que se lanzó una orden de captura europea contra Anis Amri. Durante meses, el sospechoso siguió desplazándose libremente en Alemania.



El hombre nunca debió ser autorizado a ingresar en Alemania, pues según la prensa alemana e italiana, tras haber salido de Túnez en 2011 pasó cuatro años en Italia, pasando la mayor parte del tiempo en la cárcel por actos de violencia e incendio. Una vez salido de prisión, se dirigió a Alemania.



Según Spiegel, Italia no lo inscribió como persona sin derecho a residencia en el espacio Schengen hasta 2016, y solo a partir de entonces en teoría no debía de haber vivido en Alemania.