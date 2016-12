Trump aboga por ampliar la capacidad nuclear de EE UU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado este jueves por ampliar la capacidad nuclear del país norteamericano hasta que el mundo "entre en razón" sobre el uso de estos arsenales.



"Estados Unidos debería fortalecer y expandir su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón sobre las armas nucleares", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.



Las declaraciones de Trump siguen a unas similares del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha defendido la necesidad de que Rusia refuerce su potencial nuclear.



Estados Unidos y Rusia se han comprometido a eliminar de forma progresiva y paralela sus arsenales atómicos. Washington posee 7.100 armas nucleares y Rusia 7.300, según un grupo de control estadounidense.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes