100.000€ por información sobre Anis Amri, sospechoso del atentado en Berlín

Actualizada 21/12/2016 a las 18:52

La Fiscalía Federal de Alemania ha identificado como Anis Amri, de 24 años de edad, al ciudadano tunecino que figura como principal sospechoso del atentado perpetrado el lunes por la noche con un camión contra un mercado navideño de Berlín.



El Ministerio Público ha difundido una ficha con dos fotografías de Amri y una descripción física. "Mide 1,78 centímetros, pesa unos 75 kilos, tiene el pelo negro y los ojos marrones", ha indicado. Además, ha detallado que tiene "lesiones" en nariz y cuello y que cuando ocurrieron los hechos llevaba "ropa oscura y una bufanda blanca".



"Cuidado, puede ser violento y estar armado", ha advertido. Las sospechas se centran en Amri porque las autoridades alemanas han encontrado su permiso de residencia en la cabina del camión usado en el atentado. Las fuerzas de seguridad lo buscan en todos los lander.



La Policía berlinesa ya detuvo poco después del ataque terrorista a un refugiado paquistaní de 23 años como principal sospechoso, pero lo liberó sin cargos un día después porque no pudo probar su presencia en el vehículo.



El lunes por la noche un camión arrolló el mercado navideño próximo a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, dejando 12 muertos y 48 heridos. Según las primeras investigaciones, un hombre secuestró el camión y mató al conductor, de nacionalidad polaca.



ANTECEDENTES PENALES



El padre de Amri ha contado este miércoles a Radio Mosaique, una emisora tunecina, que su hijo salió de la localidad rural de Oueslatia, donde vivía junto a su familia, hace siete años en el marco de una operación migratoria ilegal.



Su padre ha revelado que Amri fue condenado 'in absentia' a cinco años de cárcel por un robo con violencia en Oueslatia. Una vez fuera de Túnez, cumplió cuatro años de prisión en Italia por un incendio en un colegio. Tras eso partió hacia Alemania.



El diario local 'Suedeuschte Zeitung' ha precisado que, ya en Alemania, estuvo en contacto con Abu Walaa, un islamista detenido el pasado noviembre junto a otras cuatro personas que formaban parte de una red yihadista que aportaba combatientes a Estado Islámico.



A esto se suma que Amri preguntó a un hombre, que era confidente de la Policía de Renania del Norte-Westfalia, su última residencia, cómo podía adquirir armas de fuego, por lo que se debería haber vigilado sus comunicaciones telefónicas. En este sentido, un investigador ha admitido que no está claro cómo la Policía perdió su pista.