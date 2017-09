Hoy se cumple el decimotercer aniversario de las inundaciones de Cortes

Veintidós años llevo siguiendo la meteorología en la Comunidad foral y quince trabajándola desde medios de comunicación.

En toda esta trayectoria, si hay una situación meteorológica que me dejó marcado, ésa fue la de las inundaciones registradas en Cortes en la madrugada del 6 al 7 de septiembre de 2004. Fue, sin duda, la más severa y la que más daños ha provocado de todas las que conozco y que tengo constancia en la Comunidad foral. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo, siguiendo el radar de Zaragoza del entonces Instituto Nacional de Meteorología (INM).

La primera noticia que me llegó y que me puso sobre la pista de que algo grave podía ocurrir fue cuando me avisaron de que el cuartel de la Guardia Civil de Fustiñana comenzaba a inundarse. A partir de entonces fue una noche interminable en la que se juntaron llamadas y más llamadas. La cantidad de lluvia caída en la localidad de Cortes fue de 200 litros por metro cuadrado en unas cinco horas. Fue causada por una depresión aislada en niveles altos (DANA) centrada al norte de Portugal. Lo que también se ha llamado durante toda la vida una “Gota Fría”. Esta DANA, originó en la parte media del valle del Ebro lo que en meteorología se denomina un “sistema convectivo de mesoescala”(SCM). Este se quedó estático durante unas 4/6 horas, afectando su núcleo más duro a la zona de Cortes.

Grandes cumulonimbos, con desarrollos verticales que sobrepasaron los 10.000 metros de altura, se generaron en la vertical de la localidad ribera y puntos cercanos, descargando cantidades de lluvia totalmente excepcionales. En localidades como Buñuel o Cabanillas se registraron 175 litros por metro cuadrado en cinco horas. En la localidad de Magallón, a escasos kilómetros de Cortes pero ya en la provincia de Zaragoza, se registraron alrededor de 250/300 litros por metro cuadrado en el mismo periodo de tiempo. Fue esta localidad aragonesa en donde se concentró el máximo de precipitación.

Ahora os muestro el mapa que corresponde a las 02.00 AM de la madrugada del 6 al 7 de septiembre de 2004. En él se aprecia perfectamente la DANA situada al norte de Portugal y cómo el valle del Ebro se encontrada en la zona más inestable.

Ya, para finalizar, unas fotos de la localidad de Cortes del día 7 de septiembre de 2004. Con ver las imágenes queda claro la magnitud de las lluvias.

Fotos pertenecientes al archivo de Diario de Navarra