Bienvenidos al Club de Lectura Fácil de Pamplona

En algunos países como Suecia o Finlandia los Clubes de Lectura Fácil son una realidad muy extendida. Con el radar puesto en las buenas prácticas para el fomento de la lectura, averiguo que aquí también comienzan a tomar cuerpo estos clubes especialmente indicados para personas que tienen dificultades lectoras y de comprensión.

Concebidos como una actividad fundamentalmente lúdica, en algunas ciudades como Pamplona esta iniciativa se ha consolidado y de hecho está a punto de cumplir ya cinco años de vida. El Club de Lectura Fácil de Pamplona, con sede en la Biblioteca de Navarra, nos invita a ver en cada persona, a través de la experiencia de la lectura compartida, las capacidades en vez de fijarnos en su discapacidad.

Sopa de Letras: Leer debería ser un proceso fácil para todos…

Club de Lectura Fácil de Pamplona: Sí, leer es un derecho y como tal cada persona debería poder ejercerlo sin ningún tipo de barreras.

SDL: ¿Cómo surgió el ClubLF y en qué momento nace?

CLFP: Ha sido un proceso. Begoña Echeverría es maestra en la residencia Javier de Elcano, que atiende a mujeres con discapacidad intelectual y enfermedad mental; ella en 2011 hizo una formación sobre lectura fácil y ese mismo año en la feria del libro en la Plaza del Castillo, vio un stand con libros de este tipo. Por otro lado, también en 2011, Marcela Vega puso en marcha una consultoría de accesibilidad que cada año presenta un libro que trata este tema y en 2013 justo coincidió que fue “Lectura fácil, métodos de redacción y evaluación”. Vino el autor Óscar García Muñoz, que habló de los clubes de lectura fácil de Suecia y de Cataluña. A este evento asistió Begoña y le dijo a Marcela que tenía ganas de hacer algo con la lectura fácil, que quería montar un club y que si se unía al proyecto…ella aceptó encantada; querían hacer que el club fuese inclusivo, así que buscaron un lugar público y contaron con el gran apoyo de la Biblioteca de Navarra para ponerlo en marcha; con difusión y el boca a boca fueron animando a la gente a participar y aquí estamos, casi 5 años después, muy felices de haber creado el primer Club de lectura fácil de Pamplona.

SDL: ¿Cuáles son los objetivos que os han animado hasta ahora?

CLFP: El primer objetivo y el más básico es mejorar la comprensión lectora, pero también buscamos animar al dialogo, fomentar el uso de la biblioteca, ofrecer nuevas posibilidades para disfrutar del tiempo libre, crear un espacio para intercambiar ideas y opiniones, ampliar conocimientos, favorecer el enriquecimiento cultural, potenciar la memoria, aprender habilidades sociales, promover la socialización, despertar la imaginación y fomentar el trabajo en equipo.

SDL: En 2014 el club obtuvo el reconocimiento de Buena Práctica otorgado por la Design for All Foundation. ¿Qué supuso para vosotros?

CLFP: Fue una inyección de energía y un estímulo para seguir trabajando, pero realmente el gran subidón lo recibimos a finales del año pasado cuando la Sociedad Navarra de Geriatría nos otorgó la Mención Especial Institucional en el Premio Tomás Belzunegui, fue muy emocionante.

SDL: Como club de lectura independiente en un momento en que los clubes de lectura están en auge, ¿a qué retos os enfrentáis?

CLFP: Nuestra ilusión es que cada día haya más clubes de lectura fácil y sobre todo que haya más libros en lectura fácil, no hay tanto material adaptado y no quisiéramos quedarnos un día sin tener qué leer…es cierto que podemos releer alguna obra pero no sería lo mismo.

SDL: ¿Cuáles son los perfiles de los miembros del club y qué dinámica lleva?

CLFP: Hay seis personas que vienen de la Residencia Javier. Siete personas jubiladas y una persona joven, además somos tres voluntarias. Casi el 60% somos mujeres. Las sesiones se desarrollan con un pequeño repaso de lo leído en la sesión anterior (si procede), luego cada persona lee en voz alta de forma voluntaria y vamos comentando, nos situamos tanto en el tiempo, como en el espacio o lugar geográfico donde se desarrolla la acción; lo fundamental del club es comentar constantemente lo que leemos para asegurarnos de que lo estamos comprendiendo.

SDL: ¿Qué tipo de libros leéis?

CLFP: Buscamos temáticas variadas, desde la picaresca con el ‘Lazarillo de Tormes’, pasando por aventuras como ‘Capitanes Valientes’ hasta llegar a temas históricos y con una temática muy reflexiva, como ‘Trampa de Fuego’.

SDL: Tenéis padrinos y madrinas. ¿Cuál es su función?

CLFP: Los padrinos y madrinas nos acompañan en la primera sesión de cada curso para darnos buena suerte y para ayudarnos a difundir y divulgar la lectura fácil, nos gusta mucho compartir conocimientos y aprender.

SDL: ¿Qué aprendizajes habéis obtenido en este tiempo que lleváis con el club?

CLFP: Ufff, son muchísimos, por ejemplo hemos aprendido a ver en cada persona sus capacidades en vez de fijarnos en su discapacidad, hemos aprendido a respetar el turno de palabra y argumentar mejor, cada día leemos más rápido y mejor, nos hemos empapado de compromiso y solidaridad, y nos lo pasamos muy bien.

SDL: Recomendadnos un libro para poder tomar un poco más de conciencia sobre este tema.

CLFP: Permitidnos la licencia de recomendar dos, por un lado ‘Trampa de fuego’, está inspirado en las mujeres que dieron origen al 8 de marzo, es duro pero el tema muy interesante y lo mejor fue que vino un bombero y nos explicó todo lo que ocurre en el libro, fue una pasada. También está muy bien ‘La música del viento’ por su temática actual, un problema tan grave como la esclavitud de niños y niñas en la India, es un ejercicio de reflexión.

SDL. Seguro que también conserváis alguna anécdota o momento especial de todo este tiempo… ¿nos la contáis?

CLFP: La verdad es que cada día es una aventura, pero si hay que quedarse con un momento fue cuando estábamos leyendo ‘El Quijote’ y no parábamos de reír con una escena en la Posada, fue un momento muy especial. Bueno, contamos otro para despedirnos: tuvimos la suerte de estar con Fernando Morillo, autor del libro ‘El Misterio del Camino de Santiago’ y fue una sorpresa para el grupo, una de las lectoras lanzó un suspiro cuando supo quién nos acompañaba y la cara de felicidad de todos y todas será una foto que siempre tendremos grabada.