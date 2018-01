La voz apasionada de Ysi Kalima

Se abre el telón y aparece una mujer hermosa. Como las grandes artistas clásicas, viste una amplia túnica roja y guantes de satén negro. Lleva el pelo recogido tras una cinta de seda y su forma de caminar hace que, casi con su sola presencia, llene ya el escenario. Pero lo mejor aún está por llegar cuando comienzan a sonar los primeros acordes y su voz se funde con la música. Entonces es capaz de transportar a quien la escucha a una dimensión emocional que es un viaje por la vida de todos aquellos que alguna vez han sentido pasión por la música. Ella es Ysi Kalima.

Yolanda Sánchez Igal es Ysi Kalima, una artista elegante y polifacética, capaz de transmitir un torrente de emociones con su voz dulce y llena de fuerza a la vez; capaz de navegar como pez en el agua por estilos musicales tan distintos como el Jazz, la Bossa Nova, el Fado o la Chanson Française; y heredera de un estilo personal e intransferible que conecta con su alma antigua y mestiza.

Yolanda nació en Carcastillo pero se ha formado en Barcelona y en Pamplona y ha tenido oportunidad a lo largo de su vida de aprender de grandes músicos que han dejado una huella innegable en ella y en su música. Su último disco se titula ‘Miscelánea’ y, como la propia palabra indica, es un compendio de estilos pero también una suma de vivencias y aprendizajes, una manera de dar las gracias a todos y a todo, como dice la propia artista, “soy feliz haciendo lo que hago y la música es una estupenda oportunidad en la vida“.

Imposible resistirse a este torrente de vitalidad que tiene el nombre de Ysi Kalima como artista. Su luz irradia energía y su voz es un imán capaz de provocar una gradación de emociones. Pasen y vean. Con ustedes: Ysi Kalima.

Sopa de Letras: ¿De dónde te nace ese profundo amor por la música?

Ysi Kalima: Pues de lo más profundo de mi ser. La verdad es que no lo sé. Siempre he sentido una atracción especial hacia ella. Desde pequeñita me encantaba bailar aunque no empecé a cantar hasta los 19 años por casualidades de la vida cuando una compañero de universidad buscaba cantante para su grupo de rock y me lancé sin más. Siempre escuchaba la radio, en especial Radio 3 y sus fantásticos programas temáticos como por ejemplo “Cuando los Elefantes sueñan con la música”, y esas músicas sembraron su semilla en mí. Años más tarde, cuando estudiaba en Barcelona, mi profesora de jazz Michelle Faber me dijo un día que nosotros no escogemos la música, es ella quien nos escoge a nosotros.

SDL: Te mueves como pez en el agua en estilos como el Jazz, la Bossa Nova, el Fado o la Chanson Française… ¿significa algo el hecho de que te sientas atraída por estilos intensos y de gran hondura musical y lírica?

YK: Me gustan todas las músicas y no pongo límites a mi sonido ni a mi creatividad, la cual es la base de la música en sí y de todo arte en general. Pero sí es verdad que me atraen las músicas intensas y apasionadas porque creo que conectan con mi manera de entender la vida apasionadamente. Cuando cantas en esos estilos como el Fado, el Bolero, la canción sentimental o el Gospel y el Blues entras en un diálogo contigo misma, con tus emociones, con tu pasión, pero también es un diálogo con la música y su lenguaje, sus intensidades, sus ritmos, cada nota nos dice algo, cada ritmo nos mueve algo. Todos sabemos que la música despierta nuestras emociones, nos hace más sensibles y nos hace sentir a flor de piel. El significado que tienen para mí esos estilos es el de vivirme a mí misma, aflorar mi pasión y compartir ese sentimiento que nos une.

SDL: Algo habrá tenido que ver el hecho de haber contado en tu formación con maestros que son reputados jazzistas como Dovrat Levy, Deborah J. Carter, Horacio “El Negro” Hernández y Francisco Blanco “Latino. ¿Qué aprendiste de todos ellos?

YK: La modestia. Admiro a los músicos que con su infinita sabiduría saben darte lo mejor de ellos mismos desde la honestidad y la generosidad. Creo que los músicos no somos mas que meros transmisores de un legado musical que pertenece a la humanidad y que heredamos generación tras generación. La música es como la vida, se regenera a sí misma, nosotros no somos mas que meros mediadores, campo abonado y trabajado que comparte con el público algo que nos es común: las emociones.

SDL: ¿Cuándo comenzaste a cantar? ¿Apuntabas maneras desde pequeña?

YK: Realmente empecé en la universidad, como te decía, cuando estudiaba Trabajo Social. Un amigo llegó a clase un día preguntando quién quería cantar en un grupo que acababa de crear, y como soy una “sinvergüenza” y me gustan las nuevas experiencia, sin pensármelo dije ” ¡Yo! Luego me inscribí en la Escuela de Música Moderna Artsaia. Ahí una profesora me dijo ¿Por qué no cantas en las orquestas? No lo hice pero empecé a pensar en profesionalizarme y para ello quería formarme y estudiar y por eso me marché a Barcelona al Aula de Música Moderna y Jazz del Liceu. Antes de llegar a Barcelona estuve en algunas bandas en Pamplona como THC Factory de música electrónica.

SDL: ¿Es fácil salir adelante y dedicarse a la música para alguien como tú?

YK: Siempre se ha dicho que no es fácil dedicarse a la música pero como todo en esta vida se puede alcanzar con trabajo, amor y dedicación. Yo soy como cualquier otro artista que quiere dedicarse a ello. Pero es cierto que debes aportar algo diferente siempre desde el respeto a ti misma y a tu manera de entender la música y su profesionalización. La música también te abre muchas puertas y también muchos corazones. La música es una estupenda oportunidad en la vida.

Me siento afortunada de tener este don y de trabajar para ello y compartirlo con la gente. Es muy gratificante recibir el cariño y el apoyo de tantas personas, de quienes conoces de toda la vida y de quienes vas conociendo a lo largo de ella gracias a la música. Soy feliz haciendo lo que hago y eso es muy importante, hacer lo que te gusta (como dice mi padre). La vida de cualquier persona está llena de dificultades pero debes apostar por tus metas y levantarte cada vez que caes y corregir cada vez que te equivocas.

La música te enseña además muchas cosas que puedes aplicar en la vida. Me ha enseñado a persistir, a ser fiel a mí misma y me ha dado la maravillosa oportunidad de conocer grandes músicos que me han aportado muchísimo como artistas y como personas. Todo esfuerzo tiene su recompensa y yo sigo trabajando para ello. El apoyo de quienes te rodean es muy importante para animarte a seguir adelante.

SDL: ¿Y por qué el nombre de Ysi Kalima?

YK: Mi nombre artístico responde a mis señas de identidad personales, familiares y musicales. Ysi viene de Yolanda Sánchez Igal.

Fue mi padre, agricultor, quien un día de verano en el campo me enseñó el significado de la palabra Calima (“tierra en suspensión”) y años después decidí adoptar como nombre artístico, escrito con K, por expresar mis “inclinaciones exóticas”, como dice mi padre. Poco después supe que Kalima, en el idioma árabe significa palabra y que es también una mariposa cuyos colores se camuflan con el de las hojas, como a mí me gusta camuflarme y fundirme con la naturaleza, es en ella donde encuentro la paz y la energía.

También por parte de la familia de mi madre heredé el apodo de “Gorriona”, así que quizás el destino ya tenía preparado mi camino: cantar y volar que es lo que siento cuando canto. Como el aire de la calima y su tierra que es el ritmo. En música el ritmo, el compás y los tiempos siempre se han asociado a la tierra.

Ysi Kalima es mi nombre artístico ya que recoge aquello que siempre fui, mi identidad y el amor a la naturaleza, así como el mestizaje y la fusión, todo ello llevado a la música. Me apasiona la fusión artística y el mestizaje cultural, es un valor que nos enriquece para la convivencia, la esperanza y el futuro.

SDL: Ysi, ¿qué es lo que más te inspira?

YK: La misma música. Ella es en sí un mensaje. Hay que escucharla, sin prejuicios. Escuchándola despierta en mí melodías que guardo escondidas sin yo saberlo, porque las he heredado de todo lo que he escuchado o bien porque las he interiorizado estudiándolas. Todos tenemos una memoria musical y una identidad sonora que se ha ido configurando a lo largo de nuestra vida. Escuchar a los grandes músicos de la historia de cualquier género y lugar me inspira y me enseña. La música instrumental me ayuda a inventar y explorar mi voz. La poesía también me inspira, pero a veces también el silencio. Jugar con tus sonidos, con tu voz es importante para desarrollar tu creatividad, sin juzgarte, explorar, sonar, inventar… luego ya lo estructuras en una canción. Es la dinámica creativa que sigo. Me encanta jugar con mis sobrinos de 5 y 9 años a crear música, así sin más, que salga lo que salga, ellos no han estudiado música pero tienen una creatividad impresionante. Nunca debemos dejar de jugar como niños. Y por supuesto las grandes cantantes de la historia como Ella Fitzgerald. Cantando, improvisando, jugando mientras la escucho en sus improvisaciones me enseña y me inspira para crear.

SDL: Influenciada por lo árabe pero también por lo francés… ¿qué te resulta tan atractivo de una cultura y de la otra?

YK: Me gustan los idiomas y tengo cierta facilidad para ello. Cantar en otros lenguajes me divierte aunque hay que hacer un trabajo previo de buena dicción.

De la música francesa puedo hablar de la que mejor conozco que es el repertorio de Edith Piaf. De ella y de su música lo que me atrae son la calidad de los arreglos musicales y su forma apasionada de cantar. Creo que tenemos ese punto en común, la pasión por la música y su interpretación. Son canciones que disfruto y no me canso de cantar, además sus textos, aunque a simple vista puedan parecer simples, son muy profundos.

De la música árabe, lo que me atraen son sus ritmos, sus mezclas, ya que beben mucho de sus músicas populares aunque sean creaciones modernas o clásicas orientales. En la música árabe, igual que en su cultura, hay mucha vitalidad, pasión y generosidad. En mi disco ‘Miscelánea’ he incorporado un tema de una de las grandes divas de la canción árabe Feiruz. Es un poema del poeta libanés Gibrán Jalil Gibrán ” Dame la flauta y canta”. Es un texto maravilloso, simple, pero que refleja el amor por la vida sencilla, por la naturaleza y la inspiración que encuentro en ella, y en sus versos recoge además un lema con el cual me identifico: “Dame la flauta y canta pues el canto es la rectitud de los corazones, dame la flauta y canta pues el canto es el secreto de la existencia”

SDL: Ya que has mencionado la figura de Edith Piaf. ¿Qué relación tienes con esta gran artista?

YK: Por supuesto no pretendo imitarla porque cada persona es única, pero como he dicho antes la Piaf es pura pasión y en eso (y salvando las distancias) somos almas gemelas. Nos gusta hacer con pasión todo lo que hacemos, dar todo lo que llevas dentro de ti. Para ambas la música es algo vital.

SDL: Tu último trabajo está recogido en el disco titulado ‘Miscelanea’. Ya en sí el nombre nos hace pensar en mestizaje…

YK: Miscelánea es un disco de Músicas del Mundo y Jazz Fusión. Un viaje musical a través de diversos mundos sonoros que me han acompañado e inspirado. Es mi primer disco para el que me he rodeado de reputados músicos de la escena del Jazz Fusión. Con los arreglos de Carlos Torijano, especialista y profesor de piano flamenco. Él y yo hemos trabajado juntos en la revisión creativa de dichos arreglos. En él han participado también los músicos Paco Escudero (percusión), Juan Guerra (bajo eléctrico), Martín Meléndez (cello y bajo eléctrico), Marcelo Mercadante (bandoneón) y Fredy García (armónica).

Toda una experiencia que agradecida me ha hecho crecer como artista. Con ellos he compartido este viaje a través de músicas que se entremezclan jugando y disfrutando de los encuentros entre el Jazz y canciones de diversos género como el Fado, el Bolero, la Bossa Nova, la canción de autor, la canción Árabe y el Blues.. Hay varios temas conocidos como Volver pero también hay dos composiciones originales Dámala y Bereké, un cuento poema que escribí hace años inspirándome en el standar de jazz Afro Blue que también está en el disco.

El otro tema original es No es apego, cuyo texto pertenece al poema Anotaciones sobre le amor de mi amiga Gloria Bosch y que en cuanto lo leí me dije ” esto suena a tumbao cubano” y así ha sido. También puede escucharse una versión a capela de la popular jota Palomica que interpreto a mi manera dándole un pequeño toque de Jazz, es el preludio de una composición que desarrollaremos más adelante. También pueden encontrarse canciones como Dindi, Yolanda de Pablo Milanés con un toque blues y flamenco, y Got my mojo al más puro estilo blues. Y no podía faltar un tema de Piaf, Padam Padam. Miscelánea es mestizaje, elegancia, sensualidad y ritmo. Está disponible en la sección de Músicas del Mundo de El Corte Inglés y también en la tienda online de mi web www.ysikalima.com.

Es un disco que he querido dedicar con todo mi amor y gratitud a mis padres y a un paraje inigualable de nuestra tierra, Las Bardenas ya que soy de Carcastillo y para mí tienen un gran valor personal.

SDL: ¿Cuáles son los próximos proyectos y sueños de Ysi Kalima?

YK: ¡Uf proyectos en mente, muchos! Mi cabeza no para, pero hay que ir paso a paso, sin prisas, sembrando cada día y anotando las ideas que me vienen a la cabeza.

En cuanto a eventos y actuaciones el 16 de febrero estaré en Ámbito Cultural de El Corte Inglés junto a mi amiga poeta Teresa Ramos en un recital de poesía y música titulado ‘A Viva Voz’ en el que cantaré algunos de los temas del disco y lo firmaré para quien lo desee.

El 17 de febrero, actuaré junto con mi compañero Luis Notario del grupo Edith Piaf Trio en el Restaurante del Museo de la Universidad de Navarra en una noche de temática francesa con temas de nuestro espectáculo Érase una voz Edith Piaf.

Y actualmente estoy cerrando próximas fechas de actuación en el Teatro de Ansoian donde presentaré el disco Miscelánea junto con toda la banda y un próximo concierto para los fans incondicionales de mi pueblo en Carcastillo.

En mente tengo previsto realizar un mini festival de músicas en fusión el cual estoy diseñando ahora, y por supuesto seguir actuando con mi grupo Edith Piaf Trio. En estos momentos estamos intentando entrar en el circuito musical de Nueva Aquitania.

Sueños, muchos, que no falten. Por ejemplo me gustaría entrar en la programación de algún festival de Músicas del Mundo o de Jazz tanto nacional como internacional con el disco Miscelánea. Y desde luego seguir creando y cantando.