¡Dispara, vaquera!

Poca gente sabe que junto a Buffalo Bill, Wyatt Earp, Billy el Niño o Jesse James hubo también mujeres de leyenda en aquel Salvaje Oeste de película que todos tenemos en mente. Y no todas fueron forajidas. Editoras como Abigail Scott Duniway, aventureras como Annie Smith Peck, conductoras de diligencia como Chalotte Darkey o jugadoras de poker como Poker Alice, junto a las que sí se dedicaban al pillaje como Annie Oakley, Belle Star, Etta Place o Pearl Hart. Todas ellas dan forma al perfil de mujeres legendarias del Lejano Oeste que transitan por el fanzine que acaban de presentar la ilustradora Irati Fernández Gabarain y la poeta Nerea Aguado.

Desde el momento en que Francis Mauch, gran lectora y librera, me recomendó este evento, me apeteció estar ahí. Sonaba todo bien. Desde el tema, mujeres de leyenda en el Salvaje Oeste; el formato, un fanzine; pasando por el lugar, la librería Re-Read de Pamplona; y las autoras, dos jóvenes creadoras llenas de talento y frescura con ganas de mostrar una parte de la realidad que no siempre ha llegado hasta nosotros y de dar visibilidad a aquellas mujeres que dejaron su huella en la historia y en el imaginario colectivo del Wild West.

Así que aquí estoy, este primer miércoles del año, dispuesta a calzarme las botas y el gorro vaquero y a disfrutar del evento. La librería está a rebosar. No cabe ni un alfiler, así que Irati y Nerea van presentando a esas mujeres protagonistas de su proyecto y cada lectura de un poema se va alternando con una pieza musical del mejor country del lugar a cargo de la banda Jo & the Swiss Knife. Por momentos es como viajar en el tiempo a aquellos territorios salvajes del continente americano y lo que me apetece es pedirles que me cuenten más cosas, quiero saberlo todo de este proyecto y por supuesto luego llevarme a casa el fanzine para seguir indagando en las historias de estas mujeres que, a su manera, también fueron pioneras.

Sopa de Letras: ¿Cómo nace este proyecto?

Irati: Encontré una foto muy potente de Annie Oakley disparando de espaldas y un espejo, me gusto mucho esa imagen por todo lo que simbolizaba y este año quería hacer el Inktober, (una iniciativa para dibujantes en la que haces un dibujo a tinta cada día durante un mes) pero no tenía muy claro el tema, y buscando mas información sobre Annie Oakley encontré páginas webs en las que se mencionaban más mujeres del Oeste, me pareció un tema guay y fui tirando poco a poco del hilo.

Nerea: Vi las ilustraciones de Irati para #inktober y me transmitían mucha fuerza. Además, empecé a leer las historias y me engancharon. Para mí algunas eran totalmente desconocidas y sobre otras tenía muchas ideas preconcebidas.

Sopa de Letras: ¿Por qué el formato de fanzine y no un cómic o una serie de relatos?

Irati: Para mí el formato fanzine, aparte de lo asequible que es de precio normalmente, te permite mucha libertad creativa, y con el material que teníamos las dos, yo retratos y Nerea poesías, era lo mas lógico, haciendo un cómic o unos relatos hubiéramos estado el doble de tiempo con el proyecto.

Nerea: Irati ya ha realizado fanzines antes, ella lo propuso como algo sencillísimo de sacar adelante. Yo ni me planteé formatos, sólo le propuse echarle una mano con los textos de lo que quisiera hacer. Pero luego me emocioné y acabaron saliendo poemas. Me ha parecido que sacar un fanzine es algo sencillo, que te permite libertad total y que acerca a la gente lo que tu quieres expresar de una forma fácil y barata.

Sopa de Letras: ¿Creéis que el Salvaje Oeste permitió un espacio de libertad que algunas mujeres aprovecharon para ser lo que querían ser, sin tener que atenerse a los patrones de la época?

Irati: Umm… Pues creo que dependería mucho de la mujer, de su situación económica y su raza, en general no tengo tan claro que el Salvaje Oeste fuera un espacio de libertad tan amplio como se lo suele mitificar. Si ya era duro ser mujer en esa época en la que el movimiento sufragista estaba empezando, no me quiero ni imaginar como sería en un territorio salvaje que estaba siendo colonizado, donde normalmente primaba la fuerza bruta y la ley del mas fuerte… Yo no creo que la mayoría de las mujeres tuvieran muchas opciones allí, a parte de ser “mujer de…” o prostituta, pero sí que hubo mujeres excepcionales que con la situación que tenían hicieron lo que buenamente pudieron, y probablemente dependiendo de las circunstancias de cada una, tendrían mas libertad para hacer lo que en otros lugares no podían, seguro. Y es importante visibilizarlas.

Nerea: No. No pienso así. Creo que así queremos verlo, nos encantan las leyendas y mitos de gente que se superpuso a los obstáculos. Pero todas las mujeres en todas las épocas y lugares lo han tenido que hacer, algunas lo han logrado y han hecho cosas más allá de las que se les permitía. Pero no creo que eso solo ocurriera en el Salvaje Oeste. No considero que fuera un espacio de libertad para las mujeres que sólo podían elegir entre casarse, ser lavanderas o ser prostitutas. De hecho, muchas de las mujeres que retratamos fueron esposas, madres y prostitutas cuando no podían hacer lo que realmente querían.

Sopa de Letras: ¿Quienes son esas mujeres que protagonizan el fanzine?¿Por qué ellas y no otras?

Irati: Yo hice un listado de personajes y encontré unas 40 que abarcaban un tiempo mas amplio, desde la época colonial o así, y elegí 31 para hacer una al día, y se me quedaron otras en el tintero que me hubiera gustado hacer, pero la selección final fue un poco entre Nerea y yo, las que mas nos gustaban a las dos.

Nerea: La primera selección la hizo Irati. Nos hubiera gustado incluir a las 30 que ella dibujó pero yo necesitaba más tiempo. Las que hemos incluido en el fanzine son las que me llamaron más la atención por la ilustración o la historia y algunas como Calamity Jane que Irati consideraba imprescindibles.

Sopa de Letras: ¿Cómo os habéis documentado para definir los perfiles? ¿Cómo fue el proceso de creación en cada uno de los casos, tanto en ilustración como en lo referente a los textos?

Irati: Todo por internet, con lo bueno y lo malo que eso tiene, tampoco he tenido mucho tiempo para documentarme mejor, pero por ejemplo la búsqueda de nativas americanas fue complicado, hay muy pocas páginas al respecto, están muy poco visibilizadas y sobre afroamericanas en el Oeste aparte las tres mas conocidas hay muy pocas que no fueran de la época colonial.

Nerea: Yo primero me leía el enlace que añadía Irati a las ilustraciones. Si me atrapaba, ya empezaba a investigar más. Todo por internet. Casi todo en inglés, muchas de ellas son muy desconocidas fuera de Estados Unidos. Para crear leía su historia, me ponía música de fondo que tuviera que ver con ellas, veía documentales, fotos, volvía a leer su historia, me perdía en historias relacionadas con ellas y no paraba hasta que se encendía algo, hasta que me imaginaba lo que podían sentir o lo que sentiría yo en su situación.

Sopa de Letras: Si pudierais ser una de ellas, ¿Qué mujer de todas las que aparecen en la obra os gustaría ser y por qué?

Irati: No sabría elegir, cada una tiene su vida y en general fueron vidas bastante duras, admiro mucho a todas estas mujeres por todo lo que hicieron en los tiempos y el lugar en el que les toco vivir.

Nerea: La verdad es que preferiría no ser ninguna. Todas tuvieron que sufrir mucho y la fuerza que sacaron fue a costa de muchas pérdidas, tuvieron que demostrar tres veces más que un hombre para tener menos oportunidades. Pero sí que tengo mis favoritas: Nellie Bly y Carrie A. Nation.

Sopa de Letras: ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? En el fanzine os despedís con un “Esto no es todo amigas” ¿Aún habrá más..?

Irati: Queremos sacar una segunda parte con las que faltan de las 30 que teníamos y luego hacer un libro conjunto con todas. Creo que podría quedar muy chulo.

Nerea: He disfrutado muchísimo trabajando con Irati, sumergiéndome en estas historias y la presentación en Re-Read acompañadas de Jo & Swiss Knife ha sido la guinda del pastel. Estaría haciendo esto todo el rato, así que tengo muchas ganas de continuar con las mujeres que Irati ilustró y se nos quedaron fuera del fanzine. Y me gustaría hacer uno de piratas. Y de obreras. Y de “blues women”. De todas, ¡quiero conocerlas a todas!