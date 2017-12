Una de las cosas que más ilusión me hace es reencontrarme con personas que en algún momento tuve cerca y que, aunque la vida haya llevado por caminos diferentes, vuelvo a encontrar por una razón o por otra. La sorpresa es aún mejor y el reencuentro más estimulante cuando esas personas traen bajo el brazo un proyecto ilusionante, un trabajo inspirador o un puñado de buenos libros como es el caso de José I. Baile Ayensa que la pasada semana presentó en Pamplona los PsicoCuentos para ayudar a las familias a entender mejor el comportamiento de los más pequeños.

José Ignacio es psicólogo y profesor de Psicología en la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid) y lo conocí hace un par de décadas, cuando los dos éramos estudiantes y compartíamos buenos amigos. Esta semana he vuelto a saber de él porque es coautor de unos libros preciosos y útiles que van a hacer más fácil la vida de muchos padres y madres: los PsicoCuentos que acaba de publicar la Editorial Pirámide.

¿Sirven para algo los miedos infantiles? ¿Es posible la tristeza en un niño? ¿Cómo diferenciar el enfado normal del exagerado? ¿Qué hacer si nuestro hijo se enfada en exceso? ¿Cómo afronta un niño la muerte de un ser querido? ¿Cómo son y cómo evolucionan las mentiras a lo largo del desarrollo? ¿Por qué mienten los niños? ¿Por qué ocurren las pesadillas? ¿Está muy delgado mi hijo? ¿Cuánto debe comer un niño? Estas son algunas de las cuestiones que abordan estos cuentos y que, ya que los niños no traen manual de instrucciones, ayudan a gestionar mejor la educación infantil desde un punto lúdico y riguroso, tal y como me ha explicado José Ignacio que me habla de los libros y del proyecto en sí esta semana para el blog.

SOPA DE LETRAS: ¿Cuál es el objetivo con que nacen los PsicoCuentos?

José I. Baile: El objetivo es ayudar a las familias a afrontar diversos conflictos que surgen en la etapa infantil, y hacerlo de una forma lúdica a la vez que formativa. La colección PsicoCuentos ofrece a los padres y a las personas relacionadas con los niños pautas de intervención provechosas avaladas por la investigación. Cada título consta de un libro guía para los padres con información contrastada y consejos prácticos sobre qué hacer o no hacer en el día a día, y consta también de un cuento para el niño, con el objetivo de ayudarle a enfocar sus emociones de manera positiva y divertida, para ayudarle a resolver sus preocupaciones y dificultades y, en definitiva, a enfrentarse a los retos de crecer, desarrollarse y de hacerse mayor.

SDL: ¿Y el origen del proyecto? ¿Cómo surgió?

José I. Baile: El proyecto surge de una idea de la catedrática de Psicología de la Universidad de Málaga, Aurora Gavino, quien había escrito varios cuentos educativos, y consideraba que podían ser útiles para otras familias.

SDL: Se han presentado una decena y tú eres coautor de uno de ellos. ¿Puedes hablarnos de los libros y sus temáticas?

José I. Baile: Los PsicoCuentos constan de dos libros, como decía: por una parte un cuento que tiene de fondo una determinada temática infantil y, por otra, una guía técnica elaborada por especialistas en psicología infantil, y que ofrecen consejos e información técnica para las familias, en relación al tema que se trata en el cuento. Por ahora los que se han editado abordan temáticas diversas como la alimentación, los miedos, el duelo, la adopción, intentando abarcar las cuestiones principales y más habituales en las familias con niños.

SDL: ¿Cómo ha sido el proceso de la escritura y desarrollo en el caso del libro que firmas?

José I. Baile: Es un trabajo en equipo. Primero comienza la autora del cuento elaborando uno que tenga como argumento un conflicto habitual en etapa infantil, una vez que se tiene el cuento un ilustrador le termina de dar el formato plástico. Los que participamos en la guía técnica desarrollamos un texto que sea científico pero cercano en lenguaje y formato para cualquier familia. Y finalmente a ambos textos se les da un formato editorial que resulte atractivo y manejable.

SDL: ¿Está comprobado, desde un punto de vista psicológico, que entendemos mejor temas de este calado a través de la literatura?

José I. Baile: Sí, incluso hay toda una estrategia terapéutica que se llama biblioterapia. Acercar a una persona, pareja o familia con problemas a una posible vía de afrontamiento de su conflicto a través de la literatura, a través de ejemplos de cómo lo resuelven otros, a través de la fantasía, etc., permite, en muchos casos, ser más eficaces terapéuticamente.

SDL: El binomio psicología y literatura funciona muy bien en especial entre el público familiar, a quienes habéis dirigido los libros…

José I. Baile: Sí, los libros están pensados fundamentalmente para familias con niños de entre 3 y 10 años, pero también para educadores que trabajen con niños de esa edad.

SDL: ¿Debería aprovecharse más la escritura para fomentar valores, educar y fomentar actuaciones educativas y éticas?

José I. Baile: Sin duda todo texto y más, si es literario, cuento o no, incluye principios morales. Los niños a través de los juegos y con la lectura de cuentos, pueden aprender mucho, tanto o más, que con la educación formal. Por tanto la literatura en todas las etapas de la vida, sobre todo en la infantil es un estupendo medio de educación.

SDL: ¿Qué os dicen todos aquellos que ya han tenido acceso a los libros?

José I. Baile: Tienen muy buena acogida y ya son varios los educadores que nos han dicho que les han servido para trabajar con casos concretos con dificultades. Estamos satisfechos de dicha utilidad.

SDL: ¿Tenéis más proyectos, otros libros en agenda?

José I. Baile: La colección de PsicoCuentos se irá incrementando en temas, conforme se dispongan de cuentos de calidad para su edición. Por otra parte, nuestro grupo de investigación en UDIMA, publicará más textos sobre la perspectiva psicológica de los trastornos de la alimentación.

SDL: Suerte y enhorabuena, José I. Buena sugerencia para estas próximas fechas llenas de ocasiones para hacer regalos interesantes y útiles.

José I. Baile: Gracias.