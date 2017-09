Desde Perú a ritmo de jazz

Solía decir el compositor estadounidense George Gershwin que “la vida es como el jazz y que es mejor cuando improvisas“. Puede que tuviera razón y puede ser también que en medio de toda esa improvisación y vida que conforma el jazz sea necesaria una dosis de medido equilibrio para que el cocktail sea casi perfecto. De equilibrios, vida y jazz sabe mucho Eduardo Casis, un peruano afincado en Navarra desde hace años, alma de la banda de música Jazz Fusion, y ejemplo del mestizaje integrador que trae consigo la música. De hecho, más allá de los límites del jazz y de otros géneros, pocas personas saben tanto de jotas como él.

Eduardo Casis se define a sí mismo como un romántico. Un músico enamorado de la música y del jazz, que llegó a Navarra hace años buscando salvar la vida de una de sus hijas. Su pequeña Alejandra se recuperó de su enfermedad y la familia Casis decidió instalarse aquí. De niño, en su Perú natal, Eduardo creció en un entorno donde la música estaba muy presente y, con el tiempo, encontró en el jazz su mejor lenguaje para expresar libertad, ritmo y espontaneidad no solo en los escenarios, sino también en la vida.

Sopa de Letras: ¿Se puede seguir siendo un romántico hoy en día, Eduardo?

Eduardo Casis: Yo soy un romántico todavía, pero a estas alturas de la vida intento no perder la perspectiva de las cosas. Sé distinguir la realidad de lo ficticio aunque en la linea de cruce (a la que me acerco con bastante frecuencia) no siempre sea fácil de delimitar. A la larga, intento encontrar un motivo y expresarlo de la mejor forma que sé, interpretando y tocando mi instrumento. La música es mi lenguaje.

SDL: ¿De dónde te viene tu vocación por la música?

EC: Me viene de familia, en casa siempre se oía música, mi padre fue radio-locutor por muchos años y sabía mucho de este tema, compositores, obras, interpretaciones, etc. Mi madre tocaba el piano y le gustaba cantar.

SDL: ¿Y en concreto, tu amor por el jazz?

EC: Como todo músico, encontraba en todos los géneros un matiz interesante, pero con el tiempo y el aprendizaje constante encontré en el jazz la mejor forma de expresar mis ideas con libertad y espontaneidad.

SDL: No siempre se entiende bien por estas latitudes el concepto global que abarca el jazz… ¿Qué significa para ti este tipo de música?

EC: Un punto de encuentro donde todos pueden participar y aportar ideas, no importa la tendencia, gusto o preferencia, hay espacio para todos.

SDL: Tus raíces peruanas conforman definitivamente tu forma de ver el mundo, la vida y la música… ¿qué parte de tu tierra natal sigue contigo?

EC: El recuerdo de sus calles, de mis amigos músicos, de ese ambiente. Allí viví y esa vida me dio las herramientas para empezar a volar solo. Por supuesto también el recuerdo de mi familia y las personas que son importantes o lo han sido allí.

SDL: El cambio debió de ser enorme cuando llegaste a Navarra. Háblame del motivo de tu llegada a nuestro país.

EC: Bueno, es una larga historia pero con final feliz, (como en las películas alguien dirá seguramente) Una de mis hijas tuvo un problema muy serio de salud y llegamos a Pamplona para hacerle un trasplante de médula, con eso te digo todo, lo mío más que “querer” fue “tener”, fue lo mejor que decidimos mi mujer y yo ciertamente. Ahora Alejandra, que así se llama mi hija, vive y bien, ha estudiado y trabajado muy duro para sacarse la carrera y es una personita maravillosa al igual que lo son sus hermanos.

SDL: ¿Qué es lo que más sigue llamando la atención para ti de la sociedad navarra, tan distinta a la peruana?

EC: Esa forma de ser de los navarros, tan abiertos para unas cosas y tan cerrados para otras, por ejemplo, todo lo referente a las “cuadrillas”, eso me llama la atención, son impenetrables, vengas de donde vengas, yo mismo he sido testigo de ello, con decirte que he conocido gente de otras ciudades de España que tampoco han echado raíces aquí por lo mismo, ya tienes una idea de lo que intento explicar.

SDL: ¿Qué echas de menos de tu Perú natal?

EC: ¡La comida!, sin lugar a dudas. De hecho, ahora el Perú se ha convertido en un destino culinario por excelencia hoy en día. Fíjate lo que hace Gastón Acurio, busca en Internet y sabrás lo que ha hecho hasta ahora incluso con gente de aquí.

SDL: La música en general y tu grupo musical, Jazz fussion, te ha dado la oportunidad de conocer muchos ámbitos y a muchas personas. ¿Qué destacarías de todas esas experiencias?

EC: Por supuesto, pero sobre todo la oportunidad de trasmitir mis experiencias con música y ritmos de allí y aquí aprender también de lo vuestro, de hecho la jota y la marinera peruana, por ejemplo, tienen la misma base rítmica… en alguna oportunidad alguien dijo: “¡y pensar que un peruano me está enseñando a mí, que soy de aquí, cómo se toca una jota!” Pero es verdad, es así.

SDL: ¿Cuáles son tus sueños y próximos proyectos?

EC: Básicamente consolidar los que tengo ahora, un buen grupo de jazz, me gustaría también intentar formar un grupo de soul que me encanta, pero todo a su tiempo, caminando despacio se llega lejos ¿no? Y manteniendo los sueños y la ilusión también.