No voy a decir nada nuevo. Nada que otros avispados —y mucho más cultos— observadores no hayan dicho antes que yo. Pero cada vez que veo una película de superhéroes, tiendo a regresar al pasado. No a un pasado contiguo, sino a uno añejo; a ese instante en el que el hombre ideó y comenzó a narrar las primeras historias, esas maravillosas cosmogonías y teogonías que son patrimonio de todas las culturas —sumerios, acadios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, hindúes, persas…—, y a toda la tradición oral mítica y heroica que vino después. A la primera épica escrita que surgió de ellas. A la posterior, heredera contaminada. Y me admiro de cómo siglos, milenos en algún caso, más tarde, la cosa —eso sí, aligerada hasta reducirla a una flacura extrema, hasta despojarla de buena parte de su dimensión trágica original, de conceptos que hoy nos suenan tan lejanos como el fatum, la inevitabilidad de la pérdida y de la muerte, la búsqueda de la propia identidad— sigue, en buena medida, funcionando. Al menos en su aspecto más básico, el puramente argumental.

Es probable que de hallarse todavía entre nosotros, el bueno de Hesíodo encontrara en el cine un filón maravilloso.

Pero no teman, no se me ha ido la cabeza.

Todo esto viene a cuento del estreno de la última supraproducción de la Marvel: Los Vengadores: Infinity War (I).

Debo confesarles que no soy muy fan de las películas de superhéroes, tan solo de aquellas que, como el Batman de Christopher Nolan, tienen que ver con hombres de carne y hueso con un cierto nivel de psicopatía y un conflicto interior de la masa de un agujero negro. Pero debo reconocer que Infinity War tiene sus ‘virtudes’ —utilitarias—. La primera es cómo Christopher Markus y Stephen McFeeley, sus guionistas, han logrado repartir grupos y situaciones de un modo equitativo a lo largo del metraje. Y es así gracias a dos elementos: el primero, no tener que presentar a ninguno de los personajes —todos acuden con un bagaje bien conocido por cualquier fan—; el segundo, limitarse a dibujar una trama tan mínima, simple y sin ninguna complicación que pudiera desequilibrar el conjunto. La cosa está clara desde el principio: Thanos quiere eliminar a la mitad de la población del universo —para ello necesita hacerse con las Gemas del Infinito— y hay que impedirlo. No esperen más. Tan solo un breve lujo en forma de conflicto de eco trágico, el que envuelve a Thanos y Gamora (el sacrificio de Ifigenia). La otra gran ‘virtud’ de Infinity War es mérito a partes iguales de sus directores, los hermanos Russo, y del trabajo de sus montadores Jeffrey Ford y Matthew Schmidt, ambos bien curtidos en la saga: el ritmo de la película. Endiablado, sin pausas que permitan al espectador que lo pretenda escapar de la trampa tejida.

Infinity War saciará con creces la marvelofilia de la mayoría. Cada personaje tiene su minuto de gloria —aunque nunca lloverá a gusto de todos— en medio de esta orgía de efectos digitales de última generación; su plano, su frase, su pequeña escena, incluso su chiste, y eso requiere de una gran planificación, además de una escritura concienzuda —de una más concienzuda re-escritura— y de un montaje medido. No en vano, estamos ante la película ideada para que todos los marvelianos del planeta (10 años desde aquel primer Iron Man de 2008 dirigido por Jon Favreau, 18 películas después) confluyan al fin en las salas, y a juzgar por las cifras, la misión ha sido todo un éxito. Como a buen seguro lo será la segunda parte, porque todos lo sabemos, marvelianos y no marvelianos: las cosas no pueden quedar así…, y aún quedan héroes por pisar la palestra.

En resumen: para adictos al universo Marvel y amantes de un (buen) entretenimiento frente al cual uno solo debe sentarse, desconectarse y disfrutar.