Llegaba inmaculado —virgen si lo prefieren— a La Librería, la última película escrita y dirigida por Isabel Coixet. Virgen por no haber leído la novela, no como espectador habitual del cine de la catalana, de la que he disfrutado buena parte de su filmografía —Mi vida sin mí, A los que aman, La vida secreta de las palabras, Mapa de los sonidos…—, y debo decir, aún a costa de que la crítica entendida —unánime— de este país publique mi dirección postal para que un sicario acuda a visitarme, que La Librería no es su mejor película como directora. Aunque lo correcto, lo verdaderamente certero sería decir que no lo es de su guionista.

El arte de la dramaturgia es complejo. Mucho. Muchísimo. Existen mil trampas en las que uno puede enredarse sin remedio, algunas visibles, otras invisibles; algunas evitables, otras inevitables; algunas perdonables, de pecado venial, pero cuando uno le ve las costuras al texto, algo falla. En La Librería hay escenas que, por sí solas, sueltas, transmiten lo que pretenden. Emocionan incluso. Otras, en cambio, están simplemente plantadas ahí; uno sabe por qué están y cuál es su intención narrativa y dramática, es decir, lo que el escritor busca con ellas, pero no puede dejar de pensar en que esa intencionalidad es artificial, finalista. Y en el guion de La Librería hay unas cuantas. Unas cuantas costuras gruesas.

La forma de explicar esas costuras suele ser siempre la misma: las sutilezas y complejidades que uno, falto de la suficiente sensibilidad, de la inteligencia necesaria, no ha entendido. Quizás tengan razón. En demasiadas ocasiones, sin embargo, los escritores, los guionistas, los dramaturgos nos dejamos envolver por esa mentira piadosa de que si una escena habla de sentimientos —de sentimientos de verdad, profundos, no esa cosa prefabricada que nos meten por los ojos los blockbusters— da igual si es una impostura. Si rompe la fluidez narrativa. Si está ahí porque no hemos sido capaces de resolver lo que queríamos contar con ella de otro modo.

A lo largo de La Librería, no dejaba de tener la sensación de que algo iba mal. De que, o bien la película no había pasado por una pertinente y tenaz —el 80 por ciento del trabajo de un escritor— reescritura o de que el error radicaba en quizás todo lo contrario: en una poda tan excesiva —por motivos de producción, esa gran enemiga en ocasiones de la dramaturgia— que la necesaria unidad de la narración había saltado hecha pedazos, hasta el punto no ya de que hubiera escenas que no encajaran, sino que algunos personajes y sus relaciones zozobraban. Quizás puedan pensar que quien esto escribe es un quisquilloso. No les quitaré la razón. Pero no debemos olvidar que una buena película debe ser un todo, un conjunto bien armado, no una simple sucesión de escenas más o menos bonitas —maravillosa, sí, la Fotografía de Jean-Cleaude Larrieu, colaborador habitual de Coixet y responsable de la Julieta de Almodóvar y de la Habana Blues de Zambrano entre otras— y con más o menos sentido simplemente colocadas una detrás de otra. Por mucho que esas escenas, que la cinta entera nos cuente una historia que nos conmueva. Que nos hable de la lucha de una mujer. Que nos hable de la importancia de los libros. A veces —en demasiadas ocasiones— supeditamos la buena escritura a la importancia, la relevancia, la magia, la sensibilidad, la relevancia del aparente tema y nos olvidamos de lo importante: contar bien una buena historia.

Aún con todo, Isabel Coixet es como Woody Allen —como algunos otros, cineastas de cabecera—: siempre te regala momentos buenos, por mucho que el conjunto sea algo fallido y más pobre que en ocasiones anteriores —es lo que pasa cuando un guionista, un cineasta nos tiene bien acostumbrados—, de modo que estoy convencido de que la mayoría de ustedes disfrutarán medianamente la película, por mucho que este fan de Coixet —de la escritora en especial— no lo haya hecho.

Pero, como siempre, ustedes tienen la última palabra. Eso sí, decidan lo que decidan, no dejen de llenar los cines.