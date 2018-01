Nuevo año y nuevos propósitos

por Maite Ruiz Aquerreta

Después del parón navideño, retomamos la actividad en nuestro “rincón del mediador”. Espacio dedicado a la mediación y a la resolución de conflictos.

Cambio de año….y como siempre a principios de esta nueva etapa que comienza, el 2018, hacemos balance del 2017 y nos miramos a un espejo imaginario que nos recuerda qué aspectos de nuestra vida tenemos que cambiar o al menos mejorar en el nuevo año que comienza.

Como tenemos una tendencia “natural” a enfocarnos en lo negativo, los cambios que pretendemos abordar sin perder tiempo y de manera radical, suelen tener que ver con cambios en nuestros hábitos de vida que en el mes de diciembre no nos lo parecían, pero ahora los vemos como poco o nada saludables. Así que nuestros propósitos más inmediatos tienen que ver con cambios en la alimentación, perder peso o practicar deporte.

Pero también nuestros propósitos pueden enfocarse a otras esferas de nuestra vida, como por ejemplo, podemos cuestionarnos acerca de nuestras relaciones con los demás. Y nos preguntamos, ¿todas son saludables? ¿Queremos cambios en nuestras relaciones para el nuevo año que comienza? ¿Podemos hacer algo para cambiarlas? ¿Hay alguna relación “difícil” que nos gustaría que fuera de otra manera?

Tal vez arrastramos del 2017 problemas en alguna de nuestras relaciones que nos produce insatisfacción e infelicidad y queremos ponerle remedio…. Puede que el gran propósito para el año que comienza sea mejorar la relación con tu ex pareja, con ese hermano con el que tienes mala o nula relación…. tal vez tu esfuerzo debería ir enfocado a abordar aquellos asuntos que no están solucionados y no sabes cómo tratar…. que hacemos con el abuelo dependiente, como repartimos la herencia que hemos recibido de nuestros padres….

Da igual si el objetivo es personal o relacional. Todos sabemos que los propósitos de año nuevo, que estos días son un objetivo clarísimo en el que hemos decidido que vamos a poner todo nuestro empeño, corren el inmenso riesgo de ser abandonados en breve. Y esto lo sabemos no porque nos lo han contado, sino por experiencia propia…. ¿Verdad?

Según el psicólogo británico Richard Wiseman, aproximadamente el 88% de las personas incumplen sus propósitos de año nuevo y no solamente hace esta afirmación, sino que ofrece trucos para que esto no ocurra y seamos capaces de llevar a buen término ese deseo que ahora tenemos.

Veamos alguno de ellos.

El primero es que antes de ponernos en marcha debemos hacer una reflexión profunda y dedicar un tiempo a pensar en él. Para eso podemos hacernos preguntas que nos ayuden en esta reflexión, como ¿realmente deseo obtener esto? ¿Cómo me sentiré si lo consigo? ¿En que cambiara mi vida y que es lo que me gusta de ese cambio? ¿Es un propósito realista? ¿Puedo descomponerlo en etapas o fases que me faciliten ir alcanzando metas parciales que me ayuden a avanzar hacia el objetivo final? ¿Puedo estimar plazos para lograr esos objetivos parciales? ¿Qué dificultades voy a encontrar? ¿Cómo las voy a superar? ¿Qué “permisos” me voy a conceder? Y algo muy importante, ¿Cómo voy a premiarme cuando consiga objetivos parciales? ¿Y cuando llegue a la meta y haya logrado lo que hoy es un sueño? Esto es muy importante, no debemos olvidar que luchar por un objetivo y alcanzarlo merece que nos concedamos una “medalla” en forma de lo que queramos, pero desde luego si merecemos un premio y no lo hemos ganado…. ¡Eso se celebra!

Contesta por escrito a estas y otras preguntas que puedas hacerte en esta fase de reflexión, y tenlas a mano. Probablemente en el proceso de cambio, te hará falta revisar qué es lo que buscabas y como querías lograrlo.

Si por el camino en algún momento fallas, o te sales de la senda del éxito, ¡NO PASA NADA! No es el fin, ni siquiera el principio del fin…..somos débiles y lo sabemos. Pero también sabemos perdonarnos y sobreponernos a un pequeño “fracaso” en nuestro plan.

No estás solo, y ahora en tu camino hacia el objetivo tampoco. Cuenta a tus allegados tus propósitos, tu reflexión, tus pensamientos para que quienes te rodean y te quieren puedan apoyarte y acompañarte en la senda del éxito en la que ya caminas con paso firme y seguro. Si tienes redes sociales y te parece que puedes compartirlo, hazlo! Puede ayudarte el que cuanta más gente lo sepa, además de animarte, te despierte algún miedo al fracaso…..además las redes sociales pueden servirte para crear el diario de bitácora de tu propósito

Por ultimo uno de los trucos más importantes y en los que Mediación Navarra puede serte útil, es que busques en tu entorno a quienes pueden ayudarte y acompañarte en el camino hacia el logro.

Nosotras, por nuestra experiencia y conocimiento técnico podemos ayudarte a abordar el conflicto en el que estas ahora inmerso y no sabes cómo tratar.

Si estas en una situación difícil con otros y quieres que sea diferente, puedes contar con Mediación Navarra para ponerle solución y conseguir tu propósito.

Tienes un plan, un sistema para obtenerlo y cuentas con ayuda y acompañamiento en el proceso, ya no hay escusas…….puedes dejar de procrastinar y ponerte en marcha.

¡Seguimos en contacto!