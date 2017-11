Premios AMMI 2017

por Maite Ruiz Aquerreta

El jueves pasado fuimos a Madrid a recoger el premio que nos ha concedido la Asociación Madrileña de Mediadores al mejor blog de mediación.

Y para allí que fuimos, ¡más contentas que unas pascuas!

Estos premios, surgen por iniciativa de la Asociación Madrileña de Mediadores con la intención de reconocer a proyectos, organizaciones o personas en el entorno de la mediación. La asociación surge hace 12 años y esta ha sido la séptima edición de entrega de premios. Cada año la participación va en aumento. Son más los proyectos presentados y somos más los que acudimos a celebrar que la mediación está presente en nuestro entorno.

Tanto es así, el aumento de interés y participación en el evento, que este año ha contado con la presencia de la Secretaria de Estado de Justicia, Dña. Carmen Sánchez-Cortes Martín, quien intervino entregando alguno de los premios, y clausurando la gala. En la clausura, hizo un discurso optimista de la mediación entendida como forma de hacer justicia y habló de que la sociedad necesita evolución en los procesos judiciales, para ajustarse a la solución de los problemas reales de la gente. Hizo referencia incluso a la obligatoriedad de acudir a una sesión informativa de mediación, como fase previa a la presentación de una demanda en el juzgado (esto sería un espaldarazo muy importante a la mediación en el ámbito extrajudicial). Confiamos en que ese proyecto de ley al que hace referencia pase a ser una realidad en el edificio en el que nos sacamos esta foto.

Dieron su merecido premio a D. Julio Fuentes Gómez, quien ha sido durante más de 10 años Secretario General del Ministerio de Justicia y ha desarrollado su labor siempre a favor de la mediación, buscando su impulso y difusión. Nos felicitó por el premio y nuestro trabajo. Felicidades Julio y muchas gracias!

La gala estuvo muy bien organizada. Fue un placer encontrarnos y charlar en el cóctel posterior, con compañeros y compañeras de esta profesión, así como conocer también a quienes se suman a ejercer como mediadores.

Agradecemos especialmente a Ana Criado, quien lidera la asociación y pone todo de su parte para que estos premios se mantengan.

Muchas gracias a todos.

Ahora me gustaría hablaros un poco de este blog.

Siempre, desde que pusimos en marcha nuestra empresa Mediación Navarra, hemos sido muy conscientes de que la gente no compra lo que no conoce. Nadie entra a nuestro despacho pidiendo mediación, lo mismo que no entra a un despacho de abogados pidiendo un litigio. Nada de eso! La gente busca una solución a sus problemas, a sus conflictos y necesita que profesionales, en nuestro caso mediadores, les ofrezcan una posibilidad de solución y que ésta, se adapte a su problema además de a ellos como personas implicadas.

Pensemos por ejemplo en varios hermanos que tras el fallecimiento de sus padres sufren el deterioro de su relación porque no se ponen de acuerdo en el reparto de los bienes que han heredado, o en unos socios que no se hablan y tienen que tomar decisiones por el bien de su empresa, o en unos padres divorciados que no se dirigen la palabra pero tienen que aunar criterios para educar a sus hijos ademas de tener una custodia compartida…. La justicia puede imponer una solución y estar ajustada a la ley, pero… ¿Es esa la solución que buscábamos? tal vez no nos guste a ninguno de los dos, y…. por otra parte, ¿Qué pasa con la relación entre las personas? ¿Se puede recuperar? y si se puede, ¿Cómo lo hacemos? En el juzgado, el resultado nos da un ganador y un perdedor. En el mejor de los casos, porque en muchas ocasiones nos encontramos con dos perdedores. En mediación se busca un resultado de ganar-ganar.

Pues bien, a través de nuestras entradas en este blog, queremos decir a nuestro entorno, que es posible resolver estas y otras circunstancias de manera pacífica y dialogada, pero eso sí, con la intervención de mediadores profesionales que estén preparados y tengan experiencia suficiente para saber qué es lo que tienen entre manos.

Con esta intención, seguiremos trabajando y alimentando este proyecto. Ademas, con ilusión renovada tras el reconocimiento que nos han hecho al concedernos este premio.

Y después, a celebrarlo. Hay que buscar motivos de celebración y este ha sido perfecto. Es importante celebrar y disfrutar de aquello que nos hace felices.

Y cierro este post, agradeciendo a todos, familiares, amigos, conocidos y desconocidos que sabemos que de manera sincera os habéis alegrado por nosotras, y por nuestra empresa. Nos hemos sentido muy acompañadas y os lo agradecemos de todo corazón.

Y mención especial a mendas y lerendas que nos hicieron reír tanto en la Maripepa 😉

¡Seguimos en contacto!