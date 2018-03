Continuismo que mola

Y anda que no era escéptico ni nada tras el partido contra el Zaragoza, que si se seguía jugando así los triunfos iban a llegar, que si ya teníamos la clave, por fin y a falta de 11 jornadas, para encaminar la senda a Primera, que si no se toca nada y apostamos por la fórmula que funciona vamos a sumar de tres en tres muchas mas veces… Y claro, con el precedente del partido contra el Nàstic, aquél dichoso de la nieve en el que se crearon más ocasiones que pelos tiene Aridane en la cabeza, y viendo cómo fueron los siguientes encuentros, lo lógico era ser escéptico. Pero no.

Hasta con los cambios de Diego me mostraba mosca, leñe, que me quitas al jugón Borja Lasso para sacar a Arzura, que me quitas a Rober Ibáñez para jugar, otra vez, con dos delanteros. Con 0-1, con Aleñá campando a sus anchas por el verde. Con el cerete apretado porque nos iban a empatar y no queríamos, que un triunfo nos metía otra vez arriba, nos colocaba en medio del bote de la pomada. Pues nada. Otra vez que también hay que darle la razón a Diego, que acertó de pleno.

Partido de señores mayores, veteranos, sabios, con cabeza y que confirma la continuidad del juego visto contra el Zaragoza. Buen Osasuna que se amoldó a lo que exigía el filial culé, que más que el B era el C por las ausencias pero que tiene ganas de jugar y, sobre todo, calidad. Bien los rojillos, otra vez de amarillo, aguantando la salida a sobar el cuero de los de Gerard Moreno y aprovechando una jugada de tiralíneas a los 10 minutos para marcar.

Zafador Osasuna, que sin acusar golpes del rival sobre la lona encontró autopista por la izquierda. Barja, Borja, Mérida, Clerc corriendo hasta línea de fondo, pase de gol, Quique que falla pero Rober llega detrás para empujar a placer. Ni 11 minutos y lo más importante, abrir la lata, estaba hecho. Sin apenas oler el cuero, sabiendo aguantar, siendo perros viejos. Bueno, eso y con Torró, Mérida y Borja Lasso. Porque vaya partidito que se pegaron.

El andaluz sobre todo. No salió esposado del Minestadi ni en furgón de la Guardia Civil, o en este caso de los Mossos d’Esquadra tras tanto robo de balón de puro churro. Y no solo robo, oigan. Que se puede robar, pero luego hay que saber qué hacer con el esférico. Y Borja lo sabe. Caracolea, se gira, mete el pasecito dejando espacio y terreno franco al compañero. Un lujazo, encima acompañado por la oscura labor de Torró, un fajador que pasa el brabán y el molón para dejar terreno expedito a Mérida y a Borja. Y del catalán poco nuevo vamos a decir…

La primera parte nos confirmó que Osasuna parece haber encontrado la tecla de la sintonía para subir a Primera. Conjugando la seguridad defensiva y haciendo circular el balón. Con dos poderosas alas, Barja y Rober. Continuismo del que mola, que viene a confirmar que realmente lo del partido contra el Zaragoza fue un espejismo, una calamidad, una de esas carambolas que pocas veces se dan en esto del fútbol si la actitud es la correcta.

Actitud que se relajó en el arranque del segundo tiempo, cuando Aleñá enseñó las razones por las que está llamado a ser titular en el primer equipo culé, desbordando una y otra vez y con Vitinho, Carles Pérez y compañía de espadas ofensivas. Y Osasuna desbordado. ¿Espejismo de primera parte? Problemas en el horizonte cercano y Diego sin saber qué hacer. O dando impresión de no saberlo, porque comenzó el carrusel de cambios…

Arzura por Borja Lasso, que estaba siendo superado en la parcela ancha y hacía falta frenar las cometidas por el centro. Y Xisco por Rober, con dos delanteros, algo por lo que estaba siendo criticado las jornadas anteriores y que parecía haber solucionado. ¿Volvemos a las mismas? Para nada. Continuismo de la buena imagen. Xisco gana un balón en el cogollo, ante las manos blandas de Otolá, Torró mete un centro que Quique cabecea con rabia a gol. Rabia por lo fallado, rabia por las críticas, rabia confirmando que él nunca va a dejar de intentarlo. El que la sigue…

Quintos. Estamos en el meollo de la promoción. Vale que el ascenso está lejos, pero esto va por rachas. Y parece que Osasuna se ha subido a la ola buena, a la continuidad molona del buen juego que se traduce en puntos. Ya no existe el filial culé. Ahora a pensar en el peligroso Tenerife. A seguir peleando en este partido a partido, jornada a jornada. Si el Barça B era lo más importante este domingo, ya es el conjunto tinerfeño lo que cuenta. El ‘Tete’, que quiere pescar en El Sadar. Pero este Osasuna, amigos, no es el otro Osasuna. Es el Osasuna bueno, el que a todos los rojillos del mundo nos mola.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!