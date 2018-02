Siempre nos quedará Amaia…

Buahquéhorrorlosientogracias. Con esta fórmula, así, de corrido y tirón, Amaia Romero, rebautizada como Amaia de Sssspaña tras su éxito en Operación Triunfo solía reaccionar ante alguna de sus más que frecuentes meteduras de pata. Frecuentes y, al mismo tiempo, naturales. Porque la pamplonesa derrocha humildad, sencillez y gracia en la misma proporción que arte a la hora de cantar. Y este viernes dejó Pamplona envuelta en un aura mágica del famoseo, la música y el cariño y la simpatía que se ha ganado por ser como es, por ser Amaia.

Primero fue por la mañana, acompañada de su inseparable Alfred y atendiendo a cientos y cientos de medios de comunicación locales que querían su trozo de tarta, de pastel o su ocasión, aunque fuera a contrarreloj, de poder hacer la pregunta original o avispada a la flamante ganadora del concurso televisivo, o a su pareja para la cita de Eurovisión con el tema ‘Tu canción’. Uno tras otro en el Palacio de Condestable fueron desfilando entrevistadores y entrevistadoras, cámaras de fotos, de vídeo y dejaron a la pobre para el arrastre.

Y así aparecía por la tarde, en la recepción oficial que el Ayuntamiento de Pamplona no tuvo más remedio que dar, por mucho que no les encantara la idea: afónica perdida. Y es que entre discurso de las autoridades y coros de los que esperaban en la calle, en una gélida Plaza Consistorial que jamás en su historia ha acogido a tanta gente sin predominar el blanco y rojo, la ínclita Romero volvía a sacar a relucir su naturalidad al reconocer que todo eso era “flipante”. Menos mal que nos queda Amaia para colocar el nombre de Pamplona y, por ende, el de Navarra, por el mundo.

Menos mal. Porque si es por Osasuna, vamos dados. Vaya tela, marinera o a topos, clara u oscura. Roja, amarilla, verde o azul. Y es que los chavales de Diego Martínez han entrado en barrena. Justo en otra de esas ocasiones en las que hay que dar un golpe en la mesa, demostrar lo que en una o dos ocasiones se ha podido vislumbrar, entre detalles y claroscuros, contra un rival de campanillas que venía de ganar los últimos cinco encuentros en su casa. En El Molinón, el flamante estadio asturiano. Duelo de canteras, rojos contra franjirrojos, Mareo contra Tajonar…

Vapuleo del Sporting de Rubén Baraja (y Albelda reparte, que se decía en la etapa de futbolista del técnico del cuadro astur). En toda regla y merecido, ojo. Justa victoria de los locales que pudieron hacernos un siete y colocar al tal Jony, que menos mal que no cogió su fusil, entre los más goleadores de la catregoría. Es lo que pasa cuando se dan ventajas al rival. Si para el minuto tres no metemos el coco por miedo a despeinarnos y nos marcan…

Un suspiro duró el planteamiento de Diego Martínez, siendo optimistas y pensando que lo tenía el técnico gallego. Un disparo lejano de Torres desde fuera del área y poco más. A la siguiente, internada del tal Jony, centro a la olla y Aridane no mete la cabeza. Rubén sí mete la zurda para batir a un ojiplático Sergio Herrera. ¿Pero qué demonios? Cantada de la zaga rojilla al estilo del ‘City of Star’ de Amaia y Alfred.

Luego vino ese impasse en el que el rival deja jugar, pero que los delanteros osasunistas no meten miedo ni disfrazándose de zombis de Walgking Dead. Un “toma la pelota que me tengo que recomponer” de los asturianos, controlando y sin padecer, con una defensa que sí sabe defender, con un centro del campo que rompía el juego y sin dar opción a otra cosa que no sea hacer el pollo y correr como tal. Descabezados y soltando plumas. Cacareando y poco más…

Llegó el descanso, esperado por todos. Momento en el que el míster suelta su arenga, “vamos, chicos. No siento las piernas. Un domingo cualquiera para dar la vuelta,el partido de vuestras vidas, vuestras madres y abuelas os observa y tal y cuál”. O eso creíamos. Más al ver la salida de los chicos en busca del empate, con una ocasión de Torres que evitó con una buena parada Mariño. Pero no hubo discurso. Ni hubo reacción. No hubo nada, y eso es lo preocupante.

Preocupa la falta de reacción e ideas de Diego Martínez, preocupa que tengan que salir desde el banco gente como Coris, De las Cuevas y Rober a solucionar una papeleta de por sí peliaguda. Preocupa que Oier y Aridane se confabulen con los rivales para cederles balones, no a posta, pero sí perdiéndolos una y otra vez. Y menos mal que, en el único acierto de Diego, quitó a Lillo, que si no acabamos con 10.

Lamentable la imagen de Osasuna, superado en todas las líneas. Fran Mérida lo reconocía al final del encuentro. “No estamos bien”. Pues claro, Fran. Pero no es del partido de El Molinón. Es desde hace mucho tiempo. Porque antes, por lo menos, nos regodeábamos en el resultadismo, en ese no jugáis ni a pedo, pero ganáis. Ahora ya no. Ni por esas. Jugáis mal, y perdéis. Sin paños calientes. No hay plan, no hay táctica, no hay recursos, no hay ideas. Sólo pollos corriendo sin cabeza. Y acabamos de cumplir dos tercios del campeonato. No hay patrón.

Dicen que donde manda patrón, no manda marinero. Así que vamos a esperar un golpe de timón, una reacción por el que se supone que manda. Da igual, basta con ser conscientes de que el proyecto es nuevo y no se fijan objetivos. Hay que jugar a fútbol, luego se verán los resultados. Pero no podemos tratar de enarbolar la bandera del osasunismo y proyectar una imagen así en el exterior. Donde mejor estábamos, lejos de Pamplona. Porque es una mala imagen y, para eso, mejor nos quedamos con Amaia Romero y Alfred. Yo voy entonando ya… “Nunca llegué a imaginar, que viajar a la luna sería real…”.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!