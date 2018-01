¡Toma muñeco de nieve!

“Házme un muñeco de nieve…”. Le cantaba Anna a Elsa en ‘Frozen’, una película de Disney que perfectamente la versión real, no animada, podría rodarse en Navarra. Porque ya se sabe, Navarra es tierra de nieve, de ventisca, de vendavales. Navarra es Mordor, una región en la que el sol, pese a contar con una localidad llamada Sansol, tiene vedada la entrada. Una Comunidad fría, arisca, no apta para la disputa del fútbol. Un lugar en el que sólo los hombres fuertes, y los del Valladolid, esperan para poder jugar con el mercurio cercano a valores de 0. “Házme un muñeco de nieve…” ¡Toma bolazo!

Bolazo en todos los morros el del Nàstic a Osasuna. Bolazo de realidad, cuando mejor pintaba la cosa para los nuestros que, de encadenar la cuarta victoria consecutiva, nos metíamos en la tercera plaza de la parrilla de la clasificación, desbancando al Oviedo y con la visita de la Cultural en el horizonte. Ahí, presentando la candidatura y cerrando la primera vuelta con 35 puntos, números similares a los del Girona el pasado año. Y ahí anda el conjunto catalán, en Primera…

No sé si los atacantes osasunistas se quedaron en el césped al finalizar el partido, para tratar de hacer un muñeco de nieve o, a poder ser, un gol. Sin Dimitrievski en la portería, sin defensas, sin rivales. Me imagino que ni con esas serán capaces de marcar. Si en Sevilla éramos un equipo abrelatas, contra los de Tarragona nos mutamos en un equipo de feria, como sus escopetas. Hasta en 23 ocasiones se disparó a portería, consiguiendo los mismos goles que grados hacían el día del aplazamiento. Rien de rien, cero. Y los visitantes tuvieron dos ocasiones y media. Y marcaron dos goles…

Vale, que el equipo mejoró. Que el equipo apostó, fue a por todas, para el primer minuto podíamos haber marcado si no es por el poste. Y hubo dominio, y hubo ocasiones, y hubo circulación. Y hubo detalles de Borja Lasso, y de Rober Ibañez. Pero también hubo despistes atrás, espaldas ganadas que nunca se deben perder y que, en una de las dos que te pillan, te marcan un gol. Un gol que parecía una losa de granito, imposible de remontar, pese al tiempo que restaba. Y hubo cambios, como el de siempre, el primero de Torres que está desentonado… Pero es que ese guante que tiene lo necesitamos. Si no, que le digan a Unai. Así se las ponían a los reyes antaño.

Ni en la primera ni en la segunda parte. Ni por arriba, ni por abajo, ni por el centro… No se llegó adentro. Ni con una dejadica de un defensa a Xisco en el área pequeña, con cuatro metros y medio de portería a los lados y la estrellamos contra el portero. Ni los regate de Lasso, ni los zambombazos de Mérida. Manu Barreiro y Álvaro Vázquez. Clinc, clinc, clinc… Dos bolas y un muñeco de nieve perfecto. ¿No queríais aplazarlo? Pues claro que queríais, así tenéis a Barreiro recuperado, y encima con los fichajes…

“Házme un muñeco de nieve, vente conmigo a jugaaar…”. Y a jugar que se pusieron Osasuna y Gimnàstic. Mejor dicho, Osasuna. El Nàstic fue el listo de la clase, el que apuesta todo a una contra o gol solitario y a encomendarse al portero y a la santa providencia. Que debe tener apartamento en Cambrils o Salou, porque iba vestida con los colores de los visitantes. Al técnico visitante le salió la apuesta de lujo, perfecta. Y ya en la prolongación, con todos los rojos arriba, un mal envío, un buen corte y una mejor salida, regateando a Sergio en el centro del campo, a Lillo antes del área y marcando a placer. “Házme un muñeco de nieve…”.

Y yo se lo tuve que hacer, que decía la otra canción. Si es que estamos en Segunda, señores. Estamos en LaLiga 123, al escondite inglés. Que ya se ha estrenado la segunda vuelta, aunque el partido era de la primera, antes de la segunda jornada de la segunda vuelta y… Bufff, a ver. Qué paren el mundo que me mareo. Bueno, que no. Que por mucho que se juegue bien, no se suma. Y en esta ingrata categoría hay que sumar, hay que ir de tres en tres y, cuando te hacen puñetas en casa, buscar alternativas. A este paso vamos camino de ser el peor local y eso a la parroquia no le mola. Leñe, que queremos ver ganar en Pamplona, no en la tele…

Ahora viene la Cultural Leonesa. Con David García pero sin David García. El único equipo que nos había ganado en la primera vuelta durante muchos partidos. Hasta el desastroso final, incluido el Nàstic. Un partido el del Reino de León que fue u punto de inflexión para los rojillos, que empataron luego contra el Huesca y empezaron la racha triunfal. Esto es largo, esto va a ser tedioso, aburrido, emocionante, divertido y calamitoso a partes iguales. Esto es la Segunda División. Esto es fútbol. ¿Alguien se atreve ahora a hacer un muñeco de nieve?

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!”