Tuvo que ser a la cuarta la vencida

¿Os acordáis un anuncio que había hace años con una canción que era “¡Por fin llegó la cosecha. Alegría, llega la fiesta!”. Pues tras el encuentro copero es lo que sucedió. Llegó. A la cuarta, Osasuna consiguió la victoria. A la cuarta se comenzó ganando, como siempre. A la cuarta fallamos en la estrategia en contra. A la cuarta nos remontaron, con dos errores del pobre Manu que había salvado al equipo en la primera parte, que parecía condenarnos a la eliminación y que en la prórroga volvió a salvarnos. A la cuarta llegó la primera. Victoria de Osasuna. Y que vengan más…

En una eliminatoria del torneo del K.O. temprana y atípica, con eliminación directa tras el partido y con la ventaja de jugarlo en Pamplona. La única ventaja, claro, porque fijar el partido a las 22.00 horas de un jueves es para coger a los responsables de la Federación Española de Fútbol, que de Real tiene el nombre, y correrrlos a guantazos por toda la ciudad de Las Rozas. ¿Un jueves de primeros de septiembre, a las 22.00 horas?¿A eliminatoria única, con el riesgo de una más que posible de prórroga?¡Amos, Rafa, me me jod…s!

El caso es que Diego Martínez apostó por una combinación entre menos habituales, nuevos y vacas sagradas. Descansaron Sergio Herrera, Aridane, Unai García y Clerc y apostó por el intocable, muy a mi pesar, Oier, junto al inédito David García en el centro de la defensa, Buñuel en un lado y el último fichaje, Lillo, en el otro lateral. Torró y Fran Mérida en el centro, con Mateo García y Torres en las alas y arriba David y Xisco. Y con este once se plantó cara al Albacete.

Una primera parte sin goles pero con el mismo juego insulso que nos condenó al empate contra el Huesca el encuentro del 50 aniversario de El Sadar. Con tres intervenciones meritorias de Manu Herrera como lo más destacado, así como las incisivas cabalgadas del argentino Mateo García por la izquierda. Y poco más. Es la verdad, no es que me lo invente. El Albacete se hizo merecedor de marcar en el primer tiempo ante un Osasuna que no reaccionaba.

En la segunda parte se jugó algo más. Y como si de seguir el guión anterior se tratara, los nuestros se adelantaron en el marcador gracias a una falta sobre Mateo en el borde del área, bien ejecutada por Fran Mérida y ayudada por el meta rival, Calatrava, que tras parar el cuero lo envió al poste y el rechace lo empujó adentro con la rodilla. 1-0 y la cosa parecía funcionar. Parecía. Porque apareció Bela, que no cirio, y nos montó el Cristo él solito.

La primera en la frente, como no podía ser de otra manera, con una falta en contra. Lejana. Casi en el aparcamiento de la UPNA. Allí que zapateó Bela y Manu Herrera dio ese pasito hacia el lado de la barrera que le despistó y propició que se tragara el balón. El balón, las patatas, una deconstrucción de huevas de dinosaurio y tres aceitunas de las gordas. Bien tragado. Erró y empate. Cuarto partido que empezamos marcando y nos empatan. ¿Y ahora? No se vayan todavía, que decía Súper Ratón, que aún hay más.

Y el más lo volvió a poner Bela. Con una falta en la derecha del ataque manchego, un gili-córner que se dice. Centro a la olla, Manu Herrera que sale a lo Livingstone supongo, con el cazamariposas, y no atrapa ni mariposa, ni polilla, ni balón ni nada. Y Bela que agradece el regalo empujando a gol. 1-2 Y el final que se acerca. “Adiós, a la Copa adiós…”. Ya empezábamos a barajar los típicos argumentos de que lo que importa es la Liga, que quién quiere esta Copa, que si tal y cuál…

Pero Osasuna empezó a bombardear el área rival. A tirar de corazón. A dejarse de toquecitos y a mandar balones al área visitante, donde Xisco trataba de rematar alguno de los cueros desde la atalaya de su altura. Y cuando la esperanza empezaba a levantarse de la butaca, cuando el milagro dejaba posos en el aire por esfumarse, cuando San Fermín y San Francisco Javier es estaban abrochando la zamarra, un envío de Oier a las manos del meta Carvajal terminaba en barbo, trucha o carpa, en un cuero resbaladizo que se le escapa al cancerbero en el área del Albacete y permite a Xisco empalar a gol y mandarnos a la prórroga.

A la cuarta fue la vencida. El fútbol son estados de ánimo, y en la prórroga Osasuna llegaba altanero, espitoso, animoso o puesto por el gol in extremis y el Albacete depresivo, de bajón, chafado cuando se veían en el sorteo de la siguiente fase. Y eso lo aprovecharon los rojillos. Eso lo leyó De las Cuevas por la izquierda, para ganar línea de fondo en la enésima internada de Mateo García, colocar un centro pasado y permitir a Quique cabecear ajustado al palo izquierdo y poner rumbo a la siguiente fase.

Sobró hasta la segunda parte de la prórroga, merced al control que impusieron los de Diego Martínez ante un Albacete desfondado. ¿Y ahora? Ahora la Liga, gracias. Ahora a ver si el esfuerzo no pasa factura el domingo en Vallecas, contra un Rayo eliminado del torneo del K.O. por el Tenerife. Ahora a seguir trabajando y a apuntalar el proyecto, que es largo y está aún verde. Y si es dando minutos a Mateo García, mejor que mejor, que el chaval juega a fútbol y da gusto verlo.

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!